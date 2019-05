Con un mensaje de agradecimiento y una contundente aclaración reapareció este miércoles el cantante de música urbana Vico C , quien se recupera de la reacción alérgica que lo mantuvo en un coma inducido por 24 horas.

"A quienes enviaron sus palabras de preocupación y cariño, gracias. Fueron instrumento vital en el aspecto de la importancia que tiene el sentir de la compañía en momentos duros. Y gracias a quienes con fe oraron por mí. Fueron instrumento vital para que se materializaraun milagro y aquí estoy con vida", escribió el filósofo del rap.

En su escrito, el cantante de música urbana también quiso despejar las especulaciones acerca de qué fue lo que causó su repentino quebranto de salud.

"De lo que no saben en cuanto a lo sucedido, me urge aclarar que lo que ingerí no era ilegal. Pero sí peligroso, como pudimos ver. No digo el tipo de medicamente que fue, pues no quiero despertar la curiosidad de quienes buscan lo más fuerte solo para vacilar un rato", indicó.

El filósofo del rap salió del hospital San Cristóbal en Ponce el lunes en la noche tras haber llegado de emergencia el domingo para ser atendido de emergencia debido a un paro respiratorio. La esposa del intérprete, Sonia Torres, informó que el mismo fue provocado por la reacción alérgica que le causó un medicamento para el dolor que estaba tomando.

Torres también indicó a El Nuevo Día el lunes que fue horrible atestiguar los episodios en los que su esposo se quedaba sin oxígeno.

Los médicos le indujeron un estado de coma al artista por alrededor de 24 horas. Luego de este período, Vico C se recuperó.

Tan pronto se supo la situación que enfrentó Vico, sus seguidores inundaron las redes sociales con expresiones de apoyo y deseos de pronta recuperación.

En el mensaje que publicó, Vico reflexionó acerca de su vida, que según dijo, "no ha sido tan normal desde mi nacimiento".

"Siempre me vi como algo raro, muy diferente y, por cierto, demasiado feo. Crecí nervioso como consecuencia de los efectos de la guerra de Vietnam en mi padre", indicó.