Después del susto que pasaron su familia y sus seguidores cuando fue hospitalizado tras sufrir recientemente un paro respiratorio, el rapero Vico C se encuentra disfrutando nuevamente de la vida.

Su esposa, Sonia Torres, publicó en su cuenta de Instagram tres imágenes junto al intérprete, acompañadas de unas breves palabras: "Feliz y de vuelta a la normalidad. Gracias a todos por sus lindos deseos. Vico está muy agradecido con todos".

El 19 de mayo, tras cumplir con una presentación en el Festival del Güiro en Peñuelas, el cantante de música urbana sufrió varias convulsiones y fue hospitalizado de emergencia en el Hospital San Cristóbal en Ponce. Los médicos le indujeron un estado de coma por 24 horas para proteger sus órganos. Más adelante, su esposa compartió en un comunicado de prensa que el quebranto de salud de Vico se debió a una reacción alérgica a un medicamento que estaba tomando para el dolor.

Al ser dado de alta del hospital el cantante publicó en sus redes sociales un mensaje para despejar dudas sobre lo que realmente ocurrió.

"De lo que no saben en cuanto a lo sucedido, me urge aclarar que lo que ingerí no era ilegal. Pero sí peligroso, como pudimos ver. No digo el tipo de medicamento que fue, pues no quiero despertar la curiosidad de quienes buscan lo más fuerte solo para vacilar un rato", indicó al agradecer a todas las personas que estuvieron pendiente a su recuperación.