El cantante y actor Víctor Santiago no le llama regreso musical, porque de entrada aclara que nunca se fue del ámbito artístico. Prefiere nombrarlo una nueva oportunidad de madurez en el tiempo correcto.

En esta nueva vuelta musical llega al ritmo de la bachata. El vocalista que se dio a conocer por su participación en la competencia “Objetivo Fama”, lanzó en octubre el vídeo del sencillo musical, “Dime”, primera bachata que presenta como tema promocional.

El cantante en el pasado había grabado una bachata, pero nunca la promocionó. Ahora, en cambio, afirma que con este género se siente muy cómodo y que descubrió que su voz se adapta a cualquier corriente musical siempre y cuando se interprete desde el corazón.

“No le llamo regreso, porque no siento que me fui del ambiente artístico. Siempre he estado aquí. Todo va cayendo en su tiempo en su lugar. Algo que quizás aprendí tarde es que tengo que estar preparado para la oportunidad no puedo sentarme a esperar la oportunidad. Antes las oportunidades llegaban y no estaba listo. No había madurez. Ahora me siento más que preparado y listo. Nunca es tarde. Estamos de lleno y la carrera de la música requiere estar a tiempo completo”, aseguró el vocalista que no dijo no encasillarse en una sola corriente musical.

La música tropical y la balada son los géneros que ha ido explorando, pero reconoció que con la bachata puede provocar un acercamiento a la juventud, ya que cada vez que recorre diferentes lugares donde se escucha y se baila el género dominicano observa el arraigo entre los jóvenes. El tema “Dime” lo escribió originalmente para otro cantante, pero este declinó la letra porque había grabado un merengue. Ante esta situación Víctor le dio voz al tema y decidió grabarlo y darle forma a su carrera musical.

Lo primero que hizo fue hablar con su esposa la animadora Yizette Cifredo para dejarle saber que era tiempo de poner en pausa otros proyectos de televisión y artísticos para dedicarse a tiempo completo n la música. Un viaje de crucero que el matrimonio hizo fue el momento oportuno para el diálogo y armar el plan de acción.

El otro impulso que tuvo el presentador para animarse a entrar a un estudio de grabación fue que no fue seleccionado en el elenco original de la producción “Mamma Mía” en lo que fue la primera puesta en escena en el 2018.

“No me escogieron y escogieron otro muchacho. Eso me trabajó mucho porque era un momento que quería hacer algo musicalmente y tenía lo del programa, pero algo estaba pasando en mi mente y en mi corazón decía necesito hacer esto”, narró el actor que participó en la segunda puesta en escena del musical protagonizado por la cantante Ednita Nazario.

Víctor trabaja en la promoción del sencillo musical, pero a la vez le da forma a lo que será el próximo tema de su autoría que vislumbra lanza entre enero y febrero.

“Estoy bien contento con la aceptación de la gente. Ahora tengo una madurez que no tenía cuando empecé. Estoy más centrado en lo que es mi núcleo familiar, mi matrimonio, mi familia, lo que deseo y dándolo a todo. Estamos en un momento muy lindo Yizette y yo en las carreras de ambos y todo eso se refleja en lo que hago”, subrayó el intérprete, orgulloso padre de Eva de cinco años.

"No somos una pareja perfecta"

Sobre su matrimonio de siete años con la actriz reveló que se encuentra muy estable y aunque se mantienen en el ojo público como pareja de la televisión han logrado proteger su intimidad.

Víctor está consciente de que el día que como pareja tengan una crisis, sus problemas podrían ventilarse en los medios de comunicación como ha ocurrido en los pasados días con las ahora exparejas Natalia Rivera y Francis Rosas y Gredmarie Colón y FreditoMathews, quienes anunciaron sus separaciones en las redes sociales, por supuestas infidelidades. Ambas exparejas han sido objeto de múltiples comentarios y críticas.