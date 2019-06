El reguetonero Wisin se unió hoy a uno de sus antiguos talentos en el “reality” La Banda, Abdiel Larralde o “AB”, para lanzar la primera canción del joven artista. El tema, titulado “El Plan”, sonaba esta mañana en los predios del Hotel La Concha en San Juan, donde el dúo se unió para grabar el vídeo de la nueva canción.

En entrevista con El Nuevo Día durante una pausa en la grabación para atender a varios medios, Wisin explicó por qué se unió a su expupilo en el primer tema promocional.

“Pienso que es el momento de nuevas caras, de nuevos artistas; siempre y cuando no sea uno más, sino que venga a aportar a la música”, expresó Wisin.

El exponente del reguetón afirmó que llevan mucho tiempo trabajando en el tema y que la intención es “llevarle al público cosas bonitas, buena música, alegría y que olviden los problemas con nuestra música, en este caso, la de Abdiel”.

“Esto es un sueño hecho realidad. Estar aquí con mi amigo Wisin que me está ayudando con todo. Él es un genio y estar a su lado es un placer y un honor”, afirmó, por su parte, Larralde.

El rapero, describió a “AB” como un joven humilde y talentoso, y sobre todo, que representa a su país natal, Cuba. “Una tierra hermana bien parecida a nosotros, y que él pueda usar esa plataforma para que pueda ayudar a otros cubanos que quizás hoy ven muy lejos ese sueño (de cantar), es una bendición”, añadió.

A pesar de que la canción está dirigida a la mujer, Wisin explicó que lo hacen “con mucho respeto, mucho amor y mucho profesionalismo”.

Luego de tres años desde su eliminación del concurso televisivo, Larralde firmó con el presidente de No Limit Entertainment, Paco López, a quien Wisin llamó un “gran amigo, hermano y socio de muchos años”, y con quien está colaborando para producir los temas. En próximos proyectos, “AB” ya tiene una canción grabada con Zion, un video con Miky Woodz, e incluso su propio disco.

“Mi plan es que la gente disfrute mi música. Es todo genuino, todo honesto, yo no quiero pretender que soy alguien que no soy”, expresó “AB”. En cuanto al futuro del artista, Wisin afirmó que lo más importante es que “lo haga con el corazón, porque no importa cuánto tarde (el éxito). Lo más importante es que te disfrutes el proceso”, reiteró.