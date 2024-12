11 canciones que siguen iluminando la Navidad

La música navideña es un elemento imprescindible de las fiestas, capaz de evocar recuerdos, emociones y el espíritu único de diciembre. Desde los clásicos inmortales que marcaron generaciones hasta temas más recientes que han conquistado las listas de reproducción, estas canciones acompañan nuestras celebraciones año tras año. Este repaso por algunas de las melodías más emblemáticas muestra cómo la música ha logrado capturar y transmitir la esencia de estas fechas especiales.

“Santa Claus Is Coming to Town”

Escrita en 1934, “Santa Claus Is Coming to Town” ha sido versionada por numerosos artistas, desde Frank Sinatra hasta Bruce Springsteen, cuya versión en vivo de 1975 le otorgó un aire de rock desenfadado. Esta alegre y animada canción captura la esencia de la anticipación navideña, convirtiéndose en un tema imprescindible en cualquier lista de reproducción festiva. Su mezcla de ritmo contagioso y letra familiar ha asegurado su lugar en la tradición navideña.

“White Christmas”

Cuando se habla de clásicos navideños, dos nombres resuenan con fuerza: Bing Crosby y Nat King Cole. Crosby, pionero en la música navideña, dejó una huella imborrable con su interpretación de “White Christmas”, incluida en la película ”Holiday Inn” (1942). Esta melancólica balada vendió más de 50 millones de copias, y evocó una Navidad nostálgica y soñada, especialmente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Además, su interpretación de “I’ll Be Home for Christmas” (1943), se convirtió en un himno para los soldados y sus familias durante la contienda.

“The Christmas Song”

Por su parte, Nat King Cole jugó un papel igualmente crucial en la música navideña con su versión de “The Christmas Song”, grabada por primera vez en 1946 y nuevamente en 1961, sigue siendo un pilar de la tradición navideña, complementando perfectamente la calidez y la nostalgia que ambos artistas han dejado en estas festividades. Además de este clásico, Cole grabó otras canciones navideñas que se han convertido en esenciales, como “Silent Night” y “O Holy Night”.

“Rockin’ Around the Christmas Tree”

Pocos temas pueden presumir de ser tan festivos como “Rockin’ Around the Christmas Tree” de Brenda Lee. Lanzada en 1958, esta canción fue interpretada por Lee cuando apenas tenía 13 años, con una voz que ya denotaba una madurez sorprendente para su edad. El 11 de diciembre, Brenda Lee celebró su 80 aniversario, lo que añade un motivo más para revisitar este clásico que mezcla rock and roll y espíritu navideño. Apareciendo en infinidad de películas, como la inolvidable escena de “Home Alone” (1990), donde Kevin McCallister (Macaulay Culkin) monta su elaborada trampa para evitar a los ladrones, su ritmo alegre y pegadizo sigue siendo un imprescindible en cualquier celebración.

“Have Yourself a Merry Little Christmas”

Originalmente interpretada por Judy Garland en la película “Meet Me in St. Louis” (1944), “Have Yourself a Merry Little Christmas” captura el anhelo de conexión en tiempos difíciles. Su interpretación melancólica encajaba perfectamente con los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, transmitiendo un sentimiento de consuelo y esperanza. No obstante, fue Frank Sinatra quien la inmortalizó en los años 50. En su álbum “A Jolly Christmas from Frank Sinatra” (1957), el cantante transformó el tema en una versión más esperanzadora, eliminando parte de la tristeza original para dar paso a un tono más optimista. Desde entonces, esta canción se ha mantenido como un clásico obligado, capaz de evocar tanto la alegría como la nostalgia que acompañan a la Navidad.

“Feliz Navidad”

No podemos olvidar “Feliz Navidad” de José Feliciano, lanzada en 1970. Con su alegre mezcla de inglés y español, la canción ha logrado convertirse en un himno universal de unidad y alegría. Su sencillo, con el simple y directo mensaje de “Feliz Navidad, próspero año y felicidad”, no solo ha trascendido las barreras del idioma, sino que ha tocado los corazones de generaciones en todo el mundo. Feliciano, conocido por su talento único en la guitarra, infunde a esta canción una energía contagiante que la ha convertido en una de las canciones más populares de las fiestas navideñas, celebrando la multiculturalidad y el espíritu de la Navidad.

“Happy Xmas (War Is Over)”

Compuesta por John Lennon y Yoko Ono en 1971, “Happy Xmas (War Is Over)” no es solo un villancico, sino una potente llamada a la paz mundial. El tema fue creado como parte de la campaña de Lennon y Ono para finalizar la guerra de Vietnam, pero su mensaje se ha extendido a todas las luchas por la paz en el mundo. Con la participación del Harlem Community Choir, la canción mezcla el espíritu navideño con un mensaje político poderoso y continúa siendo relevante cada diciembre, habiéndose alzado como todo un himno de esperanza y solidaridad, recordándonos que, incluso en las épocas más oscuras, el espíritu navideño puede ser un vehículo para el cambio y la unidad global.

“Last Christmas”

Desde su lanzamiento en 1984, “Last Christmas” de Wham! se ha convertido en un himno navideño universal. Aunque la letra habla de desamor, su melancólico sintetizador ochentero ha calado profundamente en generaciones. Escrita e interpretada por George Michael, la canción ha sido versionada por innumerables artistas, consolidándose como una pieza central en las fiestas. Su legado cobró una nueva vida con la película homónima de 2019, protagonizada por Emilia Clarke y Henry Golding. Inspirada en las letras de George Michael, la trama explora temas de amor, redención y sacrificio, dejando un mensaje profundamente humano que captura el espíritu navideño sin perder su toque de nostalgia.

“Do They Know It’s Christmas?”

Igualmente icónica es “Do They Know It’s Christmas?” de Band Aid, lanzada en 1984 como parte de un proyecto benéfico impulsado por Bob Geldof y Midge Ure para recaudar fondos contra la hambruna en Etiopía. Esta colaboración reunió a superestrellas como Bono, George Michael, Sting y muchos más, creando una poderosa canción con un mensaje de conciencia global. La mezcla de voces de estos artistas, acompañada de una letra que subraya la importancia de la solidaridad, sigue siendo un recordatorio de cómo la música puede servir como catalizador para el cambio social. A través de los años, la canción ha perdurado como un himno que no solo celebra la Navidad, sino que también pone de relieve la necesidad de un mundo más justo y compasivo.

“Thank God It’s Christmas”

Una de las canciones navideñas más emblemáticas y atípicas de la banda británica Queen es “Thank God It’s Christma”’, lanzada en 1984. A diferencia de otros villancicos, esta canción se caracteriza por su tono más introspectivo y melancólico, algo propio del estilo de la banda. La letra refleja una mezcla de alegría por la llegada de la Navidad, pero también una reflexión sobre las dificultades y los retos del año que acaba. Con la inconfundible voz de Freddie Mercury y el característico sonido de Queen, “Thank God It’s Christmas” se ha convertido en un clásico atemporal que destaca entre las canciones navideñas por su enfoque más personal y su capacidad para evocar tanto la celebración como la introspección que a menudo acompaña a la temporada festiva.

“All I Want for Christmas Is You”

Desde su lanzamiento en 1994, “All I Want for Christmas Is You” se ha convertido en un fenómeno global, coronando año tras año las listas de éxitos durante la temporada navideña. Escrita por Mariah Carey y Walter Afanasieff, esta pegadiza melodía ha logrado posicionarse como uno de los mayores clásicos contemporáneos de la Navidad. En 2019, 25 años después de su estreno, alcanzó por primera vez el número uno en la lista Billboard Hot 100, un logro histórico que reafirmó su relevancia y atractivo universal.