5 canciones de la escena boricua que debes escuchar antes que acabe octubre

Historias de desamor, reclamos de empoderamiento femenino y sobre cerrar capítulos, protagonizan las recomendaciones de este mes. Pero, esto no es una guía, por lo que no tiene una jerarquía particular. Solo tiene la intención de recomendarte canciones y artistas a los que debes tener en tu playlist.

Ordinarios, “Como un día de sol”

Digamos que los desaires amorosos suelen ser episodios repletos de angustia. Pero digamos también que estos ciclos no siempre tienen que soportarse con melodías tenues. Para la agrupación boricua Ordinarios, nada impide que estos desamores se sacudan a fuerza de melodías pegajosas y ¿por qué no?, hasta bailables. La agrupación —liderada por el cantante y guitarrista Gian Carlo Rodríguez— con rasgos del bedroom pop y otras corrientes del indie pop y rock, ha ido poco a poco afianzándose en la escena indie boricua como uno de los proyectos más fascinantes del momento. Tan melancólica como animada, ‘Como un día de sol’ no solo es un anhelo de un amor que ya no está. Es, más bien, un duelo que toca aceptar.