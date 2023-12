Son muchas las razones que llevan a una persona a encariñarse con una canción. En ocasiones, es la melodía, el estribillo o un pedazo de la composición que queda impresa en nuestra memoria y, por algunos segundos, resulta casi imposible de sacudirse. El 2023 es uno de estos años que nos ha regalado muchos temas que, sin duda, nos han hecho tararear, bailar y cantarlas casi a modo de karaoke en nuestros carros y salas. Y, en Puerto Rico, esto no ha sido la excepción.

Cuando se aproxima el fin de año, es habitual las listas con los discos o canciones más destacadas del año. Digamos que aquí intentaremos hacer un repaso —sin una jerarquía particular y conscientes de la cantidad de melodías que también resonaron en el archipiélago— de algunas de las canciones de artistas indie y emergentes de Puerto Rico que estuvieron en repeat en nuestros audífonos y bocinas en 2023.

RaiNao, “Gualero REFF12.31″

El 2023 fue otro año de ascenso indiscutible de RaiNao. Luego de haber colaborado con otros artistas como Paopao y Álvaro Díaz, Naomi Ramírez, nombre de pila de la artista, demuestra nuevamente, adicional a su “alt-perreo”, su habilidad de merodear en otros géneros musicales. En esta ocasión, nos obsequió “Gualero REFF12.31″, un bolero de esos que se bailan en una loseta, que narra la historia de un romance que ha quedado solo entre miradas y deseos.

“Mis piernas cansadas de seguirte/Y mis brazos hartos de no abrazarte/Si me miras otra vez, te voy a virar al revés/Ya no quiero imaginarte”, entona en el coro. Este sencillo es un testimonio del alcance musical de RaiNao y que el 2023 solo fue una pizca de lo que viene.

Mima, “Bachaqué”

Yarimir Cabán Reyes, nombre de pila de Mima, lleva poco más de dos décadas en los círculos musicales de Puerto Rico, que incluye su participación como corista en la banda de reggae Cultura Profética y como vocalista en las agrupaciones IFÉ —conjunto de música afrocaribeña fusionado con sonidos electrónicos— y la banda de reggae y dub International Dub Ambassadors. Además, ha lanzado dos producciones discográficas como solista: ‘Mima’ en 2005 y ‘El Pozo’ en 2011.

Su sencillo más reciente “Bachaqué” es una travesía caribeña que transita entre la bachata y el reggae con toques de música electrónica, influenciada por las melodías del artista dominicano Luis “El Terror” Días, precursor del ‘merenrock’ y el ‘tecnoamargue’ o bachata electrónica. Coproducido por el productor e intérprete Eduardo Cabra, ‘Bachaqué’ es un tema “melancólico y rabioso”, según reza la cuenta de Mima en Bandcamp. El sencillo es una muestra de resistencia y de gozo en medio del desbarajuste y muestra en viñetas los truenos y relámpagos con los que se lidia en este punto del Caribe.

Jonathan Suazo, “Somos más que tú”

Y hablando de resistencia está “Somos más que tú” del saxofonista Jonathan Suazo, un tema que funde la explosividad del jazz de Suazo con la plena y el hip-hop. El sencillo sirve también como un homenaje al baluarte y custodio de la plena puertorriqueña Héctor ‘Tito’ Matos, quien falleció el 18 de enero de 2022. El sencillo —que forma parte del álbum de Suazo, “Ricano”— es una crítica a la clase política de Puerto Rico bajo la voz del rapero e intérprete Emil Martínez Roldán. “Mi grito es de libertad, de conciencia y rectitud/No pongas en venta mi tierra, no juegues con mi salud”, canta Martínez Roldán, también conocido como “El Hijo de Borikén”, quien se dio a conocer como el cantante principal de Los Pleneros de la Cresta.

“Somos más que tú” es solo un ápice del festín musical que armó Suazo en Ricano, una jornada que atraviesa por sus raíces boricuas y dominicanas. En la producción discográfica también participan los saxofonistas boricuas Miguel Zenón y David Sánchez, la cantante Tanicha López, la cuatrista y cantante Fabiola Méndez, y los músicos, Héctor ‘Coco’ Barez, Kike Serrano, Gabriel Vicéns, Eduardo Zayas, Beto Torrens, Christian Nieves, entre otros. Incluso, en abril de 2023, Suazo fue reconocido por el portal de los premios Grammy como uno de los 10 artistas emergentes de jazz a seguir.

Bebo Dumont y Seba. Otero, “Guarapo y Flor”

“Guarapo y Flor” es de esos sencillos que, tal y como sugiere la composición, busca ser un bálsamo para remediar el trajín diario. Entre el R&B, rap, afrobeat, sonidos caribeños y sintetizadores, los intérpretes Bebo Dumont y Seba Otero rinden tributo al guarapo de caña de azúcar y a la flor de cannabis como respuesta para atajar los sinsabores de la vida. Cabra, quien es otro adepto de navegar entre variedades de ritmos, fungió como productor del sencillo.

Para Otero, el 2023 fue otro año de esplendor musical. Luego de su álbum debut “Salitre”, que lanzó en 2022, el intérprete participó como coproductor en el disco Martínez, de Cabra, un álbum con nominaciones en los Latin Grammy y en la edición anglosajona de los Grammy. Dumont, quien además integra las agrupaciones de Cultura Profética y los International Dub Ambassadors, también tuvo un año repleto de melodías que incluyen “Nada Malo” con Rawayana y “Ninguna”. “Guarapo y Flor”, en cambio, es otra muestra de cómo los sonidos caribeños se siguen encontrando con ritmos de otras latitudes.

Chuwi, “Tierra”

Para Chuwi, el 2023 significó convertirse en una de las querendonas de la escena musical puertorriqueña. Luego de su participación en el concierto de Buscabulla en 2022, el conjunto —encabezado por los hermanos Wilfred, Wester y Lorén Aldarondo junto con el percusionista Adrián López— celebró una presentación repleta de sus seguidores en La Respuesta, en Santurce. Sus melodías han calado en los oídos de muchos por su mezcla de sonidos caribeños con elementos de la salsa, rumba, rap, música electrónica y bolero, con canciones como “Tikiri”, “Rico y Pico” y “Judy Nelson”.

Muchas de sus composiciones, a su vez, narran temáticas sociales de un Puerto Rico sumido en una crisis fiscal. Sin duda, las políticas de austeridad y el paso de fenómenos atmosféricos por el archipiélago han provocado que muchos boricuas emigren hacia Estados Unidos en busca de estabilidad. El sencillo “Tierra” captura el deseo de muchas personas en Puerto Rico de quedarse y echar raíces en el lugar que las vio nacer entre familia y amistades.

