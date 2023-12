Es una tarde de verano y por la alfombra roja de los Premios Tu Música Urbano se pasea un grupo de muchachos extraños. Cuatro hombres jóvenes desfilan sin parecer saber muy bien que están haciendo. Aunque visten al estilo ya típico de los artistas del género urbano, hay, también, algo un poco raro. Grandes cadenas de doradas y plateadas cuelgan de algunos de sus cuellos y muñecas. Usan gorras y tenis de marca.

Pero Pedro Tovar, Brian Tovar, Damián Pacheco y Ulises González no son reguetoneros, ni traperos. Mientras hacen su pasada por la alfombra, van respondiendo las preguntas de reporteros, que no parecen muy interesados en hablarles.

“¿Cuál es el concepto de su grupo?”, pregunta uno.

“Pues es un concepto increíble, bien padre. Y es un concepto de unos jóvenes muchachos que las están rompiendo, que tienen muchas mujeres por encima…”, responde Pedro, con tono juguetón y soltando una carcajada un poco tímida.

“Que nos gusta mucho la música. El amor de la música para nosotros es todo y queremos música. Las hacemos por un vivir y la estamos usando ahorita al momento, más que nada”, continúa.

“¿Y cómo fue que llegaron a hacer una colaboración con uno de los artistas más pegados del momento?”, cuestiona el reportero.

“Él nos mandó mensajes ahí por las redes, que quería hacer una colaboración juntos. Compuse la canción, se la enseñé, le gustó mucho y la grabamos y todo salió natural”, explica Pedro.

“¿Cómo describirían su estilo musical?”

Pedro toma un breve segundo y mira a sus compañeros de banda antes de responder, como asegurándose de que todos estén en el mismo bote.

“Es más como de estilo, como triste, más como romántico, así como pa’ las mujeres, no más, pa’ que lloren y pa’ que gocen con sus novios”, dice, soltando su carcajada pícara otra vez.

Unas horas después, los cuatro integrantes de Eslabón Armado estarían en la tarima, recibiendo el premio Top Artista Regional Urbano, y también interpretando “Ella baila sola”, el tema que los lanzó a la fama junto al fenómeno musical del año, Peso Pluma. No una canción de reguetón o de trap o de pop; un tema sierreño, parecido a un corrido, medio romántico y medio nostálgico, e inconfundiblemente mexicano.

Y es que la música mexicana, como género, parece haber llegado para quedarse.

Según datos de la plataforma de streaming musical Spotify, el año 2023 fue dominado por la música latina a nivel mundial, con 16 artistas entre los 50 reproducidos a nivel mundial. Entre ellos, estuvo Peso Pluma, con más de 9 millones de reproducciones. Junto al joven artista que está revolucionando la música de su país, otros cuatro artistas de música mexicana también entraron a los 50 más reproducidos mundialmente: Junior H, Natanael Cano, Fuerza Regida y Grupo Frontera.

Según los datos provistos, “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma se convirtió en la primera canción de música mexicana en alcanzar el primer lugar de las listas globales de Spotify, ocupando un total de 51 días como la canción número uno a nivel global y un total de 54 días en las listas de Estados Unidos.

“El auge de la música mexicana no es solo una tendencia; es un cambio que ha solidificado el género como una potencia en la industria musical. Solo en 2023, el género creció un asombroso 43% a nivel mundial, marcando un notable aumento del 216% desde 2019. Este año también trajo éxitos en las listas, con tres canciones con artistas mexicanos, asegurando el puesto número uno en las listas globales de Spotify. Estos hitos, junto con la popularidad global del género fuera de México, muestran el impacto transformador de la música mexicana, rompiendo fronteras y resonando con audiencias de todo el mundo”, opinó Antonio Vázquez, jefe editorial de Spotify para Latinoamérica en Estados Unidos.

Puerto Rico no se queda atrás

Aunque este auge, definitivamente, beneficia de forma increíble artistas mexicanos, la realidad es que el resto de Latinoamérica le está saliendo al paso, Puerto Rico incluido.

Nada más este año, artistas como Bad Bunny, Arcángel, Kany García, Marc Anthony y Chayanne, entre otros, han incurrido en el género, muchas veces con colaboraciones muy exitosas con artistas mexicanos.

Tuti Bou, Vicepresidenta de Sony Music Latin para Puerto Rico, explicó que este tipo de tendencias y cambios en la música son importantes y saludables para mantener un elemento de innovación en el ecosistema de la música latina.

“Las tendencias de la música siempre están evolucionando. Los géneros, una vez se establecen y permanecen, siempre evolucionan en otras cosas. Yo siento que la música mexicana, que lleva muchísimos años, es una comunidad también súper grande, algunos han tomado influencias de la música urbana y los urbanos han tomado influencia de la música mexicana también. Y gracias arraigo de que el consumo de esta música ha subido tanto, estamos viendo todas estas colaboraciones”, dijo Bou, quien ha vivido durante su carrera muchos cambios y tendencias musicales.

Según Bou, el boom puede atribuirse a la globalización y, en especial, a las redes sociales como TikTok, donde artistas virtualmente desconocidos pueden publicar canciones que se tornan éxitos de la noche a la mañana, sin la necesidad de estrategias complejas de publicidad.

“Nosotros estamos muy enfocados en el desarrollo de esos artistas, no solamente los artistas de muchos renombres, sino, también, en desarrollarlos porque hay muchísimos talentos. Me encanta que siga evolucionando la música y que vengan otros géneros y que no nos quedemos estancados. Que esa evolución de la unión de varios géneros es buenísima. Durante muchos años nosotros llevábamos tratando de trabajar el género mexicano, pero acá, obviamente, no era tan fácil. Pero la música mexicana se logró meter, y yo creo que va a ser bien grande”, explicó.

Sobre el gran futuro que le depara a este género coincide Antonio Vázquez de Spotify, quien auguró que el éxito y el impacto cultural de la música mexicana será enorme.

“El futuro de la música mexicana es innegablemente prometedor, siendo 2023 un año de hitos sin precedentes. La presencia del género a escala global es evidente, con cinco artistas de música mexicana ubicándose entre el Top 50 a nivel global y cinco canciones asegurando lugares en el Top 50 de canciones más reproducidas a nivel global. La influencia del género se extiende más allá de las pistas individuales y, dado el crecimiento exponencial del género, la música mexicana está preparada para un futuro de continua aclamación global e influencia cultural”, sostuvo.

Las canciones mexicanas más reproducidas en Spotify en este 2023

“Ella Baila Sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma

“La Bebe - Remix” de Yng Lvcas y Peso Pluma

“un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny

“PRC” de Peso Pluma y Natanael Cano

“AMG” de Natanael Cano, Peso Pluma y Gabito Ballesteros