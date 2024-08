54 producciones puertorriqueñas forman parte de la lista de los mejores 600 discos de Latinoamérica

Usando eso como guía, armaron una base de datos y en un periodo de tres años, teniendo incontables discusiones y debates, alcanzaron una lista de 600 producciones, desde el año 1920 hasta el 2022. Entre el total de discos, Puerto Rico tiene el particular honor de contar con al menos 54, sean producciones hechas en la isla o de artistas boricuas. El proyecto fue bautizado, finalmente, con el nombre de “ Los 600 discos de Latinoamérica ”.

Asimismo, géneros como el reguetón y el rap hacen una entrada temprana con producciones como la legendaria “ Boricua Guerro: First Combat ”, de 1997, que fue una de las primeras colaboraciones entre raperos puertorriqueños y estadounidenses y que marcó un punto importante en los inicios de la música urbana.

Otro punto de partida importante para entender la monumentalidad de la cantidad de artistas boricuas en la lista final, es el hecho de que, al menos en el panel que trabajó la curaduría inicial, no participaron puertorriqueños.

Según José Luis Mercado, una de las personas que encabezó el proyecto, la lista no busca, de ninguna manera, ser algo definitivo. “Lejos de ser enciclopédica, la lista es nuestra celebración de latinidad, en el repaso de sus géneros musicales, como en las nacionalidades y su gran historia”, escribió en su introducción a la lista.

A continuación, la lista de discos puertorriqueños entre los mejores 600 de Latinoamérica:

585. “Boricua Guerrero: First Combat”, 1997, White Lion Records

581. “Solista pero no solo”, Frankie Ruiz, 1985, Top Hits/Rodven

554. “Misión: La Cima”, Vico C y DJ Negro, 1990, Prime Records

466. “Latin-Soul-Rock”, Fania All Stars, 1974, Fania Records

337. “Eddie Palmieri and His Conjunto La Perfecta”, Eddie Palmieri, 1962, Alegre Records

109. “Aquel que había muerto”, Vico C, 1998, EMI

97. “The Last Don”, Don Omar, 2003, VI Music

77. “Live at The Cheetah Vol. 1 y Vol. 2″, Fania All Stars, 1972, Fania Records