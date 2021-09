El exponente urbano Nio García se prepara para su primer concierto en Puerto Rico. Admite que hay nervios de presentarse los días 24 y 25 de septiembre en el Coca-Cola Music Hall en el Distrito T Mobile, ya que se trata de su prueba de fuego en su patria. Nio se ha presentado en otras ciudades de Estados Unidos, pero “nada se compara con hacerlo en la isla”.

A días de su espectáculo en la isla, Nio, quien ha grabado con Bad Bunny y J Balvin, entre otros artistas urbanos, cuenta algunos datos de su vida que pudiesen ser conocidos entre sus seguidores, pero para otros son reveladores.

1. Nio se crió en la zona de El comandante en Carolina. Se describe como un “caco oficial de Carolina” y el lenguaje que utiliza en algunas de sus canciones es puro regionalismo.

2. Su primera aparición artística fue hace 12 años bajo el nombre de “Che Robótico”. “El nombre de Che fue por Che Guevara y lo de robótico porque bailaba. De hecho tengo tatuado al Che y desde pequeño seguí su historia revolucionaria”.

3. Su referente en el género urbano fue Vico C. “En mi casa no me dejaban escuchar underground, ni reguetón y lo único que podía escuchar era Vico C. Imagínate, mami quería que yo fuera surfer y lo mío a escondidas era escuchar Playero y The Noise”.

4. Su pasión es el baile. Comenzó desde escuela secundaria a bailar y tomar clases de baile. De hecho, dejó la escuela. “Cuando empecé a bailar había una fiebre de bailar en Puerto Rico. Me fijaba mucho en lo que hacía Usher y Justin Timberlake. Bailé con Jowell y Randy, Jay Álvarez, Arnaldo, Arcángel, Daddy Yankee, Don Omar y otros artistas. Recuerdo que faltaba a la escuela si tenía que ir a bailar. De hecho no estudié universidad porque al empezar a bailar tenía que hacer dinero y trabajé de mesero, en Video Avenue y bailaba”.

5 ¿Te boté o La Jeepeta? “La Jeepeta es mía. La escribí yo. El tema Te boté fue una colaboración de todos nosotros Casper, Martino, Darell y yo. Me catapultó en el género, pero me dejo estanca’o por mucho tiempo en un mismo tema. La Jeepeta fue una historia diferente porque estábamos en el estudio y se fue la luz y nos fuimos en mi Jeep a dar vueltas y ahí salió el tema. Cuando escribí el tema estaba con mi esposa en el Jeep. Ella es la rubia que me inspira”.

6. No todas sus letras son inspiradas en el sexo. “No todas mis canciones son así. Las canciones que han pegado son con una jerga explícita de cómo uno hablaría con la pareja, al menos así soy yo, recuerda que soy de Carolina. A lo mejor un esposo le dice vamos hacer el amor y yo le digo estoy loco por cogerte y estrujarte. Tengo canciones bonitas como ‘Dividimos’, que es sobre el amor y una persona muere. Pero el tema “AM” fue el que se pegó duro”.

7. No siempre va a ser explícito. “Esto es una evolución. Obviamente voy a cambiar mis letras. Por ejemplo “Tus poses” es un poquito más recogido”.

8. Don Omar es su artista favorito. El reguetonero grabó un tema con Don Omar para la producción del artista que ha regresa a los escenarios luego una larga ausencia. “Don Omar es mi artista favorito de todos los tiempos, no te puedo decir que copié mi carrera a la de él, pero tengo mucha influencia de él. Consumí mucho de Don”.

9. No quiere repetir la ausencia de su padre. Nio no se crió con su padre, ya que lo abandonó cuando era un infante. Su crianza fue con su abuela y “mi mamá me cogió ya grande y ya no me podía moldear”. “Hubo mucha rebeldía en mi juventud. Mi papá nunca estuvo conmigo. Si estuvo cuando era bebé de eso uno no se acuerda. Tengo tres hijos, (una niña de su primera relación y dos con su actual pareja, uno de crianza y otro biológico) y al no tener a mi padre lo utilicé al revés porque no quiero repetir esa ausencia. Cuando no pude estar con la mamá de mi nena, (Victoria Sofía) me frustré mucho, porque dije se repitió la historia. Después me dije: ‘No, yo voy a estar en la vida de mi hija siempre, ella sabe quién es su papá y que me tiene todo el tiempo’. Con Milo lo he disfrutado cada momento y no quiero perderme nada de él ni de Victoria Sofía”.