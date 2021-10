Lo que le ocurrió al cantante urbano Jay Wheeler el pasado domingo fue una confirmación de que va por el camino de lograr que la gente de su tierra lo ame. Tras haber pisado por primera vez el escenario del Coliseo de Puerto Rico y fungir como uno de los invitados del concierto de su colega Rauw Alejandro, hizo que afloraran sentimientos que revivieron ese anhelo.

Aunque ha tenido la oportunidad de presentarse en escenarios fuera de Puerto Rico, el joven de 27 años asegura que no hay nada como “cantar en casa”.

“No lo podía creer en realidad. Cuando Rauw me presentó, apenas escuchaba la canción detrás de los gritos de la gente, fue una locura. Mis sentimientos se volvieron un ocho, como decimos nosotros. Creo que ha sido de las experiencias más bonitas que he tenido. No es lo mismo cantar en casa, con los que me vieron crecer. Yo quiero y deseo que Puerto Rico me ame. Con lo que pasó el domingo es una confirmación de que lo estoy logrando. Fue ante unas 15 mil personas, pero sigo trabajando mucho para seguir conquistando el corazón de PeErre”, indicó mientras dejó entrever que puede regresar a ese escenario más rápido de lo que sus fanáticos se imaginan.

Previo a ese tipo de presentaciones multitudinarias, Jay Wheeler asegura que le gusta ponerse nervioso y asustarse, pues son esas sensaciones las que le hacen sentir que todavía es “José Ángel” -su nombre de pila- y que ama lo que está haciendo. Como hijo de un hogar con una sólida base religiosa, afirma que su único ritual antes de subir al escenario es orar, e incluso hasta justo antes de comenzar a cantar.

La meta de este exponente urbano es llegar a ese mismo escenario, pero presentando su propio concierto, el cual anhela que sea el próximo año.

“Para Puerto Rico yo me quiero preparar lo más que pueda, porque lo que quiero hacer es el Choliseo. Me estoy preparando mucho para que esto se me pueda dar en el 2022. Quiero marcar al público en todas las direcciones, visualmente y de manera auditiva, obviamente que es la música que la gente quiere escuchar. Quiero hacer cosas que el público nunca olvide. Sería un ‘show’ diferente a lo que estaré presentando en mi gira, porque son ‘venues’ más pequeños, no lo puedo hacer igual”, dijo el cantante, quien el 26 de noviembre arranca con su gira en Estados Unidos. La misma comenzará en Las Vegas y tendrá fin en febrero de 2022 en Orlando y Miami, en Florida.

Recibe nominaciones con agradecimiento

Jay Wheeler dice estar muy agradecido con sus primeras nominaciones a los Latin Grammy y lo que esto representa en su incipiente carrera, en las categorías “Mejor Canción Urbana” y “Mejor Interpretación de Reggaetón” por su éxito con Myke Towers, “La Curiosidad”.

Al enterarse de la noticia, recordó que quiso compartir su agradecimiento con sus seguidores a través de las redes sociales y lloró en plena transmisión en vivo. De igual modo, resalta que tanto para él, su público y equipo de trabajo, ya es un ganador.

“Me dio sentimiento y estaba enfermo también, tenía laringitis. Todas esas cosas me dieron en la cara. Estaba bien preocupado por mi salud y a la misma vez me enteré sobre las nominaciones. Estoy agradecido con Dios y mi público”, expresa a la vez que confirmó que estará asistiendo a la gala que se celebrará el 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas.

Asimismo, señala que va a ir a todos los eventos de los premios que lo nominen porque eso es parte de su trabajo, independientemente de las críticas que puedan tener las premiaciones. Con esto dicho, prefiere mantenerse alejado de la polémica desatada hace un mes surgida a raíz de unos comentarios de J Balvin relacionados a los premios Latin Grammy, que provocó una reacción adversa de parte de René Pérez Joglar, “Residente”.

“Me mantengo muy lejos de eso, porque respeto y amo a mis colegas, tanto a José (J Balvin) como a Residente y a su trabajo. Conozco a José, no conozco a Residente. Ambos tienen sus puntos y basados en sus propias experiencias. No me meto ahí, son sus opiniones y sus experiencias. Yo por lo menos voy a ir y respeto a la academia de los Grammy y a todas las personas que se encargan y están al pendiente de lo que estamos haciendo nosotros. Respeten o no respeten, el punto es que me reconocieron y entendieron que el mundo está escuchando ‘La Curiosidad’ y que merece un Grammy”, dice convencido.

Mientras se prepara para vivir la experiencia de caminar por la alfombra roja previo a la ceremonia y ser parte de las personalidades que van a presenciar el espectáculo, afirma que “La Curiosidad” ha cambiado su vida por completo. “Es un tema que va a durar toda la vida y eso no lo puede hacer cualquiera. Tengo un tema que es inmortal y eso para mí es grandísimo. Ese es mi premio”, manifiesta acerca del sencillo que lanzó hace más de un año.

Echa a un lado las críticas

Al intérprete de “Viendo El Techo” no le preocupan las críticas que pueda recibir y asegura que lee todo lo que sus seguidores les escriben a través de sus redes sociales.

“Yo llegué a un punto de mi vida que lo malo en cuanto a críticas no me va a afectar. Yo vengo de un mundo en el que me hacían ‘bullying’. A mí cualquier cosa que me digan me da lo mismo. Me gusta leer los mensajes positivos, mantener ese contacto con mis seguidores y acordarme siempre que siete años atrás -cuando comenzó a hacer música- el mundo entero me decía ‘este es el llorón del género, nadie lo quiere escuchar’”, menciona el mayor de siete hermanos, que está creando su propio estudio y oficinas con Dinamic Records en Orlando.

Según cuenta, pasó de eso a que la gente ahora lo quiera, lo ame, lo respete y le demuestran lo especial que es para para ellos, además de querer seguir escuchando su música. Aun cuando sus canciones se basan en el desamor, pues esa siempre ha sido la línea de sus canciones, se considera un afortunado del amor.

“Con todo lo que he pasado en el amor, me he considerado afortunado porque he tenido la oportunidad de estar vivo todavía y poder aprender de esas situaciones. Si estoy vivo, quiere decir que aún tengo oportunidad de tener un amor bonito y real. No voy a descartar el amor ni voy a echarle la culpa a las experiencias vividas que las considero aprendizaje”, revela el joven de 6′4″ de estatura, para quien mantener su esencia le permite quedarse con los pies bien puestos sobre tierra.

Sin miedo a lanzar temas en solitario

“Biol-101″ es el título de su más reciente sencillo que lanzó hace dos semanas y que ya cuenta con más de 17 millones de reproducciones. Se trata del quinto sencillo que lanza en lo que va de 2021, un año que describe como de mucho progreso.

“Le pusimos ese nombre por lo que trata la canción. Es un poquito sexual, habla más de lo íntimo que tienes con tu pareja o con esa persona que te gusta. Una canción bien diferente que tiene ritmos distintos, que fusiona el pop, house y el reggaetón, con sonidos viejos y futurísticos a la vez. Le cambié el color de mi voz se lo puse más oscuro, algo que nadie hace. Fue un toque diferente y por lo que veo a la gente le está gustando”, dice acerca del sencillo que lanzó junto con el video musical, dirigido por Webster Torres,

Si bien le sorprende la velocidad del crecimiento de este más reciente tema, Jay Wheeler menciona que su carrera ha ido bien lenta en crecimiento, aunque para la gente le parezca que ha ido rápida. Sin embargo, disfruta y respeta cada una de sus etapas de crecimiento y de progreso.

“Mi carrera va poco a poco y a mí me encanta así. Este 2021 lo he visto así. Lo digo con todo el respeto de mis colegas, soy de los pocos artistas que se atreve a lanzar sencillos solo. No es porque ellos no quieran lanzar sencillos solos, sino porque a la gente les gusta tanto los juntes y las colaboraciones, que a veces les da miedo que no les vaya a ir bien. Pero, no tengo miedo de soltar temas solo porque a mi público le gusta lo que hago. Confío en lo que hago y en mi equipo de trabajo, por lo que no tengo miedo”, exterioriza el ganador del Premio Juventud por “Nueva Generación Masculina”.