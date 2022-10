El cantante de música sacra Abraham Velázquez regresa a la escena musical acompañado de uno de sus grandes amores: su hijo Moisés Velázquez, a quien encamina en la música.

El“Moi”, nombre artístico del hijo del medio del matrimonio de los cantantes Abraham y Bethliza Cintrón recién se atrevió a entrar a un estudio de grabación con su padre y darle voz a un “chanteo” en el nuevo tema “Adán y Eva” con el que el intérprete cristiano retoma su carrera musical.

Moi de 19 años se inclina por el género urbano dentro de la música cristiana. Seguir los pasos musicales de su padre y madre es algo que llega por modelaje, ya que creció inmerso en la música y en el evangelio.

“Esta ocasión marca mi regreso y es especial porque es la primera vez que mi hijo canta y nos ha sorprendido a todos. Lo que él hacía era baloncesto y siempre nos escuchaba cantar, pero jamás pensamos que fuera el primero en grabar un tema. Él llevaba desde hace un año haciendo pistas y escribiendo y le dije: ‘Moisés voy hacer una salsa urbana, ¿te atreves hacer el chanteo? y me dijo que sí. Todo salió tan rápido y estoy feliz porque Moi está muy apasionado con la música”, sostuvo el también pastor de la Iglesia Casa de Pan en la ciudad de Orlando en Florida.

Abraham, padre de tres, aclaró que el tema es una salsa urbana y que aunque no se trata de su primer sencillo dentro del género, es el primero que promociona, ya que las otras nos las dio a conocer.

“Esto es un tema de familia. Es la historia de Adán y Eva del Génesis de la Biblia cantada. Es un tema con el que uno se puede identificar. Lo grabamos en el ritmo urbano porque queremos llegar a esa generación. Lo importante de tener el acercamiento es el mensaje. Estoy feliz de retomar mi carrera y a la vez ayudar a guiar a mi hijo Moi, que también tiene la inquietud de llevar un mensaje positivo”, afirmó la voz de “Creo” que en los últimos años se ha dedicado al rol de pastor de la iglesia que fundó con su esposa.

“Estoy en un proceso de crecimiento buscando y esperando lo que Dios quiere en mi vida. Actualmente disfruto crear música con propósito enfocada en el mensaje que Dios pone en mi corazón, y la colaboración de mis padres en ese proceso me hace más que feliz y le agradezco a Dios todos los días por el apoyo que me brindan día a día”, señaló el hijo del cantante en declaraciones escritas, dado que en el encuentro con este medio el joven no acompañaba a su padre.

El lanzamiento del tema “Adán y Eva” estuvo acompañado de un video musical, en el cual participaron los blogueros “La Familia La Torre”. Ellos componen la historia del tema que narra el desarrollo de una relación de pareja y lo que significa cuando llega esa persona especial a tu vida.

Abraham, por último, adelantó que espera grabar un nuevo tema con su esposa para lanzarlo en o antes de febrero 2023.