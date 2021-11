Somos Puerto Rico llegó a Loíza y, en su cafecito, conversó con el músico y cantante Hiram Abrante, nativo de este pueblo que él mismo describe como “la Capital de la Tradición”.

El líder de La Tribu de Abrante, quien se describe como “cafetero full, pero tiene que ser puya”, compartió con el público en el Parque Julia de Burgos, a la orilla del Río Grande de Loíza, que inspiró algunos de sus más conocidos versos.

Abrante, en conversación con la periodista Mariela Fullana, recordó aspectos de su humilde origen en Loíza, de sus momentos de ascenso y sus caídas, así como algunos proyectos para el futuro.

“Yo soy del barrio Torrecilla Baja, ahí en Piñones. Nacido y criado allá. También estuve viviendo en lo que es el pueblo (de Loíza). Acá en Medianía Baja, estuve 12 años de mi vida”, afirmó.

“Pero allá fue que nací (Torrecilla Baja). Allá fue que crié (que di) mis primeros pasos. Y fue donde aprendí a valorar la verdadera riqueza, que yo entiendo que la verdadera riqueza es la familia, lo que uno tiene”, agregó. “Ahora recuerdo cómo viví en aquel tiempo, que era una pobreza extrema. Pero había muchos valores. Y nunca me fui a la cama sin comer. Nunca me faltó educación. Siempre mi mamá estuvo ahí, con cuatro hijos, metiendo mano, como uno dice. Y yo creo que ese es el mejor recuerdo que tengo del sitio, la unión familiar, mis primos, mi familia”.

Abrante mencionó que “desde chamaco” le apasionaba la música, al punto que una maestra llamó a su mamá preocupada porque a la hora del recreo todos los niños se iban a jugar mientras que él se iba solo al área de música.

Esa pasión por la música, relató, se alimentaba además por familiares, como sus tíos, su papá, su abuelo, que todos se dedicaban de alguna forma a la música.

Pero no fue hasta los 14 años, cuando hizo su primer grupo de música, con un primo y compañeras de escuela intermedia, “y cuando yo vi que me pagaron los primeros 100 pesitos, yo dije, ya voy por ahí, esto está bueno, lo que me gusta y me pagan alguito. Y creo que por ahí empezó la cosa”.

Acotó que para entonces, “lamentablemente, por el entorno religioso de donde venía y por falta de educación le tenía un poco de repelillo a lo que es la bomba y la plena, porque la gente te educa de una manera y empieza a hablar de la cultura y de la bomba como algo despectivo. Ya eso ha cambiado mucho, pero en aquel momento, despectivamente como música afro, esa música es de Loíza, de alguna religión. Y en realidad la bomba es un periódico, es historias que se contaban y se siguen contando hoy día”.

(VANESSA SERRA DIAZ)

Ahí comenzó a mezclar la bomba con música urbana y, con 18 años, se encontró en una fiesta con Tego Calderón y, en un atrevimiento, le dijo que abriera el disco que había cerrado, “para meterle bomba”. El junte llevó a que fuera corista y acompañara a Tego Calderón por una década, además de una amistad que aún perdura.

“Él (Calderón) sigue siendo mi papá musical. Fue quien me dio la oportunidad de conocer muchas otras culturas. Por medio de él viajé a muchos sitios en el mundo interesantísimos, que me hicieron nutrirme y lograr lo que hoy en día es La Tribu”, afirmó.

Abrante destacó además la fuerte influencia en su música de la bomba de Loíza, cuyo ritmo es particular y distintivo. “Tú en Loíza naces bailando prácticamente, naces tocando un barril, y pasa en muchos sitios, pero no como aquí. Y sí, ha influenciado demasiado y donde quiera que yo voy yo lo digo, yo soy de Loíza y la bomba que hago es de Loíza”.

Y aunque el camino al éxito “fue superduro”, y hasta llegó a dormir en la calle en el estado de Florida en algún momento, Abrante afirmó que lo logró “con las metas y los sueños bien determinados y saber lo que quería hacer”. Eventualmente, para 2015 logró éxitos que no paraban de sonar en la radio.

“Por eso cuando la gente dice no puedo porque soy de X, soy del caserío, soy del barrio, no puedo porque soy gordo, porque soy negro. Eso son simplemente excusas. Tú no puedes porque estás tirao en la cama y no quieres hacer nada o solamente quieres quedarte en tu zona de confort”, reflexionó.

Al café se unió, la alcaldesa Julia Nazario, quien al igual que Abrante, agradeció a Somos Puerto Rico por resaltar las bellezas de su pueblo, y recomendó a la gente visitar Loíza y disfrutarla “de puente a Puente. Desde Boca de Cangrejo hasta Puente Herrera vas a encontrar un sinnúmero de lugares que lo vas a pasar bien”.

Nazario no quiso acabar el cafecito sin aprovechar el espacio para hablar de su sueño, “ver un zipline sobre ese Río Grande de Lóiza... y Abrante y yo vamos a ser los primeros... espero que alguien me compre ese sueño”.