Acababa de graduarse de escuela superior y estaba de visita en Nueva York, cuando vio el programa dirigido a la juventud, American Bandstand, del presentador y personalidad de la televisión norteamericana, Dick Clark. Una experiencia que marcó a un joven Alfred D. Herger, quien en ese momento decidió ir hasta Filadelfia para entrevistar al empresario.

“Yo tenía carnet de prensa porque escribía para el periódico El Mundo, así que fui hasta Filadelfia y él me recibió bien chévere. Le pregunté todo lo relacionado con el programa y al final le dije: ‘me gustaría llevar este formato a Puerto Rico’ y le pregunté si él me ayudaría”, rememora Herger, quien de inmediato fue autorizado a traer a la isla el mismo concepto y dice que el presentador le contó todos “los trucos”.

Así nació el programa “Teenagers Matinee” que, a juicio del veterano productor, tuvo un éxito espectacular. Tenía en ese momento 17 años, según recuerda. “Cuando regresé a Puerto Rico les presenté la idea a los principales canales, que eran el 2 y el 4, pero en ese momento nadie sabía quién era Dick Clark. Pero don Rafael Pérez Perry, el dueño del canal 11, quería poner un programa parecido y mi tía, Liechten Herger de Cuétara, trabajaba en el departamento de ventas de ese canal, le habló de mí y él me contrató como productor, pero no como animador. Pero con el tiempo me convertí en productor y animador y estuve allí tres años, reinando con la juventud, bailando el twist, fue muy emocionante”, recuerda, tras indicar que Charlie Robles, Chucho Avellanet y Diana (Fernández Barreto), fueron de los primeros que pasaron por el programa y rápido se convirtieron en ídolos juveniles.

Alfred D. Herger impulsó las carreras de artistas como Julio Ángel, Lucecita y Chucho Avellanet, entre muchos otros. (Archivo)

Se gestaba así lo que, eventualmente, se conocería como el movimiento de rock and roll “La Nueva Ola” en la década de 1960. De hecho, ese movimiento musical, dirigido y producido por Herger, se convirtió en una revolución musical en Puerto Rico, con artistas que se convirtieron en ídolos de la juventud de ese momento.

Con ese concepto presentó en Telemundo el programa “Canta la Juventud”, un segmento dentro del “Show de las 12″ que se convirtió en la plataforma para dar a conocer e impulsar la carrera musical de cantantes como Oscar Solo y Glorivee como pareja, además de otros talentos que también alcanzaron gran fama, como Julio Ángel, Al Zeppy, Tammy (Tamara Escribano) y Lucecita Benítez.

Fue también el artífice de la visita del cantante Paul Anka, el primer ídolo juvenil que llegó a Puerto Rico en aquella época. Además de traer a artistas de la talla de Paul Simon, Neil Sedaka, Brian Hyland, Frankie Avalon, Pat Boone, Ben E. King, Lenny Welch, Bobby Rydell, José Feliciano y Teddy Randazzo y otros.

Una época en que también creó muchos programas televisivos de variedades, como “Alta Tensión”, “Cambia Cambia con Alfred”, “Balcón Boricua” y “La Pirámide” entre otros. Después de eso, dice que se fue a trabajar a una compañía discográfica que había en Hollywood, California, Liberty Records, que lo contrató para producir los primeros discos en español de Vicky Carr. Asimismo, gestionó la contratación de Chucho Avellanet con United Artists y le produjo, con Leroy Holmes, álbumes icónicos, como Love and Violins.

Y a finales la década de los 60 firma al cantautor español Luisito Rey y contrata agentes de prensa neoyorquinos para su gran debut en el hotel St. Regis Sheraton (para el cual le escribe un “acto de nigth club”). El resonado éxito lo reseñan el The New York Times y la revista Billboard. Marcela, esposa de Luisito, da a luz en Puerto Rico a Luis Miguel.

Tras esa intensa vida artística como productor, compositor, representante artístico, locutor, y presentador en radio y televisión, Herger decidió retornar a las aulas universitarias y se doctoró en psicología clínica. El psicólogo clínico retirado explica que una de las razones para estudiar esta disciplina era que, al ser hijo único, se crio con ciertas dificultades para relacionarse con otras personas.

“Siempre tuve dificultad para hacer amistades y mantenerlas, pero cuando me ponía frente a una cámara y a un micrófono, salía otra persona. Entonces, aquí empezaron a dar unos cursos de análisis transaccional -que es una enseñanza simplificada de Sigmund Freud-, y me fascinó la psicología. Luego un amigo me dijo que eso se estudiaba, que él iba a matricularse y que lo acompañara. Al final, él no se matriculó, pero yo sí”, comenta y destaca que hacerse psicólogo clínico le ha dado muchas satisfacciones.

En 2005, protagonizó un reencuentro con su amiga Lucecita Benítez y el productor Alfred D. Herger, la mente maestra detrás del éxito del Club del Clan. (Suministrada)

“Yo fui Boy Scout y me gusta mucho ayudar a la gente y la psicología trata de eso, de ayudar a la gente”, afirma Herger, quien dice que también exploró ofrecer información de ayuda a través de la televisión, la radio y la prensa escrita. Así, por ejemplo, dice que en El Nuevo Día tuvo por diez años una columna que se llamaba “Psicología al día” y en Telemundo participaba en el programa “En vivo a las cinco” con una sección sobre psicología práctica. También realizó “Enlace”, el programa nocturno de consultas en WKAQ y luego “Haciendo enlace”, por Noti-Uno -que le valió el Premio INTRE.

Además, adiestró al personal de “Despierta América” en Univisión, en cuanto a espíritu de equipo y colaboración. Allí fue el psicólogo oficial, presentándose en una popularísima serie cápsulas de psicología práctica. También ha compartido sus conocimiento con miles de puertorriqueños a través de una popular serie de siete libros de autoayuda: ¡Atrévete! “Supérate”, “Tú puedes”, “Yo voy a mí”, “¡Atrévete a ser feliz!”, “El rompecabezas familiar” y “Secretos revelados”, que es un libro autobiográfico.

Afirma que los retos que ha enfrentado en todos estos años ha sido tratar de siempre hacer lo mejor en cada proyecto que empieza. En su caso, dice que tuvo la suerte de que era como “un niño prodigio” porque era muy joven, pero ya tenía unas relaciones de amistad con muchos artistas famosos de la época, tanto de Estados Unidos, como de Latinoamérica. “A los 20 años yo tenía padrinos por todos lados”, agrega con orgullo.

Hoy, día de su cumpleaños número 80, dice que espera celebrarlo tranquilo con una comida junto a su familia. Pero tiene un deseo expreso para el pueblo, que apoyen y donen a la Fundación Legado Dr. Alfred D. Herger, que creó con el propósito de restaurar y digitalizar obras y memorabilia de la cultura popular musical de finales de los años 50 hasta los 80. “Tenemos que digitalizar todos esos materiales de la época y ponerlos en la página web (www.fundacionlegadoadh). Necesitamos donativos y ayuda para salvaguardar todos esos materiales del deterioro. Necesitamos que mis seguidores colaboren mediante donativos en dinero, tiempo, materiales, colecciones, mobiliario, estantes para libros, mesas de trabajo, un vehículo ‘van’ y lo más importante: un local que provea espacios de almacén, oficina, biblioteca y salón de digitalización para audio y video”.

3 de noviembre de 2022. San Juan, PR. Conferencia de prensa de “Los 80 de Alfred D Herger”, para anunciar detalles de la celebración de los 80 años de vida de Alfred D Herger y los 65 años de su carrera artística y en los medios de comunicación, acompañado por su hija Grace Marie Herger, llevada a cabo en Amadeus Bistro Bar en la calle Chardón, Hato Rey. FOTO POR: Carlos Giusti/GFR Media (Carlos Giusti/Staff)

Algunos momentos claves

- Luego de graduarse de la Escuela Superior Central en 1959, a los 15 años,E viajó a Nueva York y Filadelfia donde conoció a Dick Clark y aprende la fórmula de su show “American Bandstand”, programa que luego realizaría en Puerto Rico con el nombre “Teenager’s Matinee”.

- Crea el movimiento “La Nueva Ola”, con jóvenes locales cantando rock en español: Chucho Avellanet, Diana, Charlie Robles, Lucecita Benítez, Tammy, Julio Ángel y otros, causan una revolución musical en el país.

- Liberty Records de Hollywood lo contrata para producirle a Vicky Carr sus primeros discos en español.

- Presenta en Telemundo el programa “Canta La Juventud” dentro de “El Show de las 12″, con Chucho, Lucecita, Julio Ángel, Tammy y el venezolano Al Zeppy ¡Creando el “Club del Clan”! También produce “2 a Go Go” y “La Discoteca Pepsi” (donde juntó a Lissette, Papo Román, Los Sonset y Las Caribelles).

- Crea los sellos Rico-Vox y Flamboyán, les produjo las primeras grabaciones de Ednita Nazario, Silverio Pérez y a Alberto Carrión con su “Amanecer Borincano”. Y asociarse con Paquito Cordero funda el sello “Hit Parade” produciéndole discos a Los Alegres Tres, Gaby Fofó y Miliky, Lucecita y Julio Ángel, entre otros.

- En el Canal 4 de WAPA TV con el primo de Don Tommy, Max Muñiz, como su socio, lanzan la revista juvenil “Triunfadores”, el sello discográfico “Triunfo” y juntos producen con Pepe Luis y Celinés, Oscar Solo, Glorivee, Sonny, Tammy, Al Zeppy, Wilson Ronda, Los Sonset y Los Nigth Walkers: “El Programa Psicodélico - Alfred D. Herger Show”, “Kaleidoscopio” y “Fin de Semana Musical” (programa sabatino de larga duración el cual Herger también dirigía). Junto a Max, Alfred produce en Puerto Rico el histórico especial “Armando Manzanero –su música y sus Intérpretes” con talento local e internacional.

- Actualmente realiza actividades para los “Baby Boomers” actividades y mantiene el exitoso programa radial “Siempre Alfred”, que ya lleva diez años al aire, los sábados de 5:00 a 7:00 p.m. por la cadena NotiUno 630 en San Juan, Ponce, Mayagüez, Arecibo, Caguas y por internet.