La joven promesa musical puertorriqueña, Amber Yezel, no sale del asombro por el efecto que han causado sus primeros pasos en la industria y en el público. Desde el lanzamiento de su sencillo debut, “Miau”, el pasado mes de julio, la natural de San Juan, ha recibido varias nominaciones para ser recipiente de importantes galardones. Algunos de ellos, ya los conquistó.

Amber Yezel Peña Estada, nombre completo de la también directora y productora de música pop urbana y alternativa, contó que, por sus venas, además de sangre, corre arte. Gracias a su padre, quien también es músico, la multifacética de 25 años aprendió a tocar guitarra, a cantar y a encontrar acordes desde que era una niña.

De adulta, todo este conocimiento le creó una indecisión vocacional cuando le tocó elegir su carrera universitaria. Entre risas, esta apasionada de los espacios naturales confesó que no supo qué hacer con tanto en su cabeza. Para resolver el asunto, se matriculó en el Programa de Cine de la Universidad del Sagrado Corazón, en Santurce.

“Fue difícil porque me gusta todo: la fotografía, el dibujo, la guitarra... Todas (estas disciplinas) se me dan y yo decía ‘diache, qué voy a escoger’. Entonces me di cuenta que el cine es un arte que incluye todo, música, fotografía y hasta dibujo. Así que por eso lo escogí, porque sentía que podía aprender de todo”, contó.

Con esto en mente, Amber Yezel completó su bachillerato en Cine en el año 2019 y continuó estudios graduados en Producción de Eventos. Sin embargo, dijo en entrevista con El Nuevo Día que siempre está abierta para el aprendizaje, por lo que no descarta regresar a las aulas.

“Me interesa mucho la animación. Trabajé este primer proyecto animado y siempre me ha gustado dibujar. Así que, si estudiaría algo nuevo, realmente sería animación, pero tiene que ser en Puerto Rico”, afirmó.

El encierro obligatorio que se impuso en marzo del 2020 para detener la propagación del COVID-19, como a muchos, le sirvió a la cantautora para producir. En su caso, arte. El temor y la incertidumbre fueron testigos de cómo surgieron “Miau” y La Felina.

“Yo lo describo como un concepto. Estoy tratando de crear una historia con La Felina en un mundo ficticio. A su vez, ella está buscando encontrarse a sí misma y entender qué es el amor. Ambos conceptos (la canción y el personaje) nacieron a la par. La Felina, yo te diría, que es como mi alter ego”, detalló.

Según la creativa, como artista, tuvo un período en el que se sintió encajonada y tuvo la necesidad de salir de ese estado. Su lugar de escape, expresó, lo encontró en La Felina.

“Quizás las cosas que yo no podía decir en algún momento, ella sí las podía decir. Y, quizás, las cosas que me daba miedo expresar, ella las podía expresar. Así que ella (La Felina), definitivamente, me ayudó a abrir muchas puertas”, continuó.

Como dato curioso, Amber Yezel comentó que le fascinan los animales. Sin embargo, es alérgica a los gatos.

“Yo amo los gatos con toda mi alma y yo los toco donde quiera que veo uno. Me causan picor y estornudos, pero yo los amo y yo creo que el no poder estar tan cerca de ellos y desearlo, me hace sentir más fanática”, exclamó.

Brilla en París

Recientemente, la artista se enteró de que el vídeo musical de “Miau” prevaleció en la categoría Mejor Vídeo Musical en Paris Art And Movie Awards (PAMA), fundado en el 2011. El certamen, según voces expertas de la industria, es el mejor de cine en París, Francia. También conquistó el primer lugar en los International Music Video Awards (IMVA), en Nueva York.

Por lo anterior, Amber Yezel se siente “bien agradecida y bien honrada de poder llevar el nombre de Puerto Rico a París y poder llevar a mi equipo conmigo porque todas estas personas que han trabajado también son jóvenes, también son artistas, como quien dice, nuevos, están empezando y se están desarrollando. Y de verdad me siento bien honrada y agradecida de que el universo me haya escogido a mí para dar a conocer esta historia al mundo entero”.

Aunque cargar con el galardón para la intérprete representa un “honor incalculable”, coleccionar trofeos no es su fin como artista.

Todavía está por verse si la sanjuanera logra cautivar de la misma manera en los International Music Video Awards (IMVA) en Budapest, Hungría, donde figura como finalista.

Su discurso de agradecimiento, sin duda, lo encabeza el equipo de Apus Estudio quienes, según la directora de cine, fueron los primeros que le dijeron “sí” a su visión y propuesta. “Estaré eternamente agradecida con ellos y con mi directora y amiga Dayra Ferrera”, puntualizó.

Sobre sus próximos planes, además de lanzar su primer disco, que también se titulará “Miau”, Amber Yezel anhela continuar en la búsqueda de nuevas formas para hacer y exponer arte. Esa última parte prefiere manifestarla y declararla, confiada en la ley de atracción. De hecho, a fines de septiembre lanzó su segundo sencillo titulado “Serpiente”.

Al concluir, la joven, quien dijo tener un amor profundo por la patria, levantó su voz –apenada- por los recientes acontecimientos de la isla, especialmente la ineficiencia en el sistema de energía eléctrica y los feminicidios que se han convertido en la ley del día.

“Realmente ‘Miau’ es un proyecto que yo hice con mucha conciencia en Puerto Rico y no solo en Puerto Rico, también en Latinoamérica. Esa canción es una crítica social a lo que estamos viviendo, específicamente las mujeres hoy en día. Hay mucha violencia doméstica hacia la mujer y lo hice en algún momento donde, como mujer, me sentía bien acaparada con todo lo que estaba sucediendo”, subrayó.