“Yo soy una reina cagüeña”, dice la cantante y compositora Ana Macho. A los pocos minutos, detiene la conversación y bromea con alguien que está de su lado del teléfono. “Disculpa la interrupción, es que mi amigo apareció”, agrega.

Así comienza la entrevista con la artista de 23 años: informal, imprevisible, jocosa. Durante la conversación, transita del español al inglés constantemente, aunque usa más el español, como en sus canciones. Ana Macho habla como si cantara.

Con su voz pícara, explica que fue en el 2020 cuando comenzó a abrirse paso en la industria de la música en Puerto Rico. Sus letras hacen referencia a los derechos de las personas LGBTTQI+, a la crisis económica, al cuerpo y hasta el amor. Bien puede presentar un bolero como un buen perreo. Pero para ella no existen cajones, dice que no le interesa tener una definición para su concepto como realizadora.

Para explicar su trasfondo, cuenta que nació en una familia dedicada a la música, pero con intereses diversos. Un padre rockero, y un tío amante del jazz, quien fue su principal “educador” musical y una de las personas más cercanas en su niñez.

“A nadie le importa el género de música, los boundaries no existen anymore. Todo el mundo está internacionalizado. Yo puedo ‘engancharte’ ahora mismo y conseguir música de Japón y estar escuchando días solamente música de Japón. ¡Hello!”, sostiene.

La artista Ana Macho no busca representar un género de música específico, sino que prefiere las fusiones y experimentar con ritmos caribeños.

Aunque no persigue un estilo específico, aclara que su oído consume principalmente ritmos boricuas y caribeños. Y, por supuesto, no es poco extraño que alguien naturalmente transgresora quiera llevar estas melodías al límite.

“Pero para mí, lo primero es lo de aquí y después de música puertorriqueña, yo hago música caribeña. Escucho mucha música de otros lados del Caribe, a mí me gusta mucho la música jamaiquina, colombiana, panameña. Para mí, es importante aportar eso. Exploro todos los géneros de música de mi tierra con la intención de aportar algo nuevo a todas estas cosas”, comenta la cantante trans-no binarie.

En su primer EP (extended play), Bairopolis, lanzado en octubre 3 de 2020, Ana Macho buscó crear una especie de producción conceptual, que gira alrededor de su barrio natal: Bairoa, en Caguas. Fueron seis canciones que acumulan miles de reproducciones. Uno de los temas, Space Caco, ejemplifica la visión de la cantante sobre la diversidad musical. La canción es un bolero que en sus letras canta al amor de un “caco” o el estereotipo de una persona afín a la música urbana. La melodía, además, es traspasada por “sonidos galácticos”.

“Para mí, es importante llevar el bolero a un sitio nuevo. ¿Me entiendes? Que si la canción es de salsa, que si la canción es mitad reggaetón, todas esas cosas is just tratando de hacer cosas nuevas y fresh”, afirma.

Ana Macho confiesa que Bairopolis fue una producción que realizó sin mucho conocimiento sobre la industria. Antes de eso, incursionó con algunos temas en la plataforma de distribución de audio online Soundcloud y hasta cantó baladas. Fue el encierro provocado por el COVID-19 durante el 2020 lo que le impulsó a aventurarse en un mundo que siempre anhelaba conocer. En la cuarentena, se encerró a escribir y buscar referentes junto a su pareja. Desde Iris Chacón, Walter Mercado, Locomía, Raffaella Carra y alguien tan contemporánea como Karol G son explorados por la cantante. Aunque no todos se reflejan en su música, forman parte de su conciencia artística.

El miedo: cantar para darle muerte

En referencia a sus letras, Ana Macho comenta que solo canta “whatever I believe should be say”. Describe su lírica como fácil de repetir, al punto, con ganchos para agarrar a la gente.

Pero, su primera e indispensable capa de inspiración para escribir es la comunidad LGBTTQI+. Sobre todo, las personas que en principio le dieron apoyo, como la población LGBTTQI+ de Río Piedras. “Las mariconas de Puerto Rico”, como les llama. Ante esto, reconoce que aunque sus letras pueden sonar sencillas, tienen un irremediable aspecto político. Este es el caso de Cuerpa, su nuevo sencillo publicado el 16 de julio de este año, que busca “empoderar” a las personas, y que escribió pensando en los momentos en los que ella y otras amistades trans se han sentido inseguras cuando se enfrentan a la sociedad.

“Recuerdo muchas conversaciones con mis amigas trans. Esto es algo que me gustaría que las personas sepan. Yo y mis amigas trans hablamos mucho de sentirnos unsafe, es una parte gigante de la energía que gastas en el día. No es perse extrema, es lo que sientes constantemente sobre cómo tú te ves, cómo la gente te percibe. Qué puede pasar en la próxima interacción social”, se sincera.

“Soy una persona que motiva a otras, pero es hard. Puedo volverme la persona más famosa del mundo, la más rica y siempre habrá un layer de unsafety”, agregó.

Con esto en mente, mientras estaba en un avión de camino a Nueva York, donde pasó el invierno de 2020, escribió Cuerpa. Describe la canción como un “himno”. El punto de todo es que cada cual se sienta en libertad dentro de su propia piel. En ella también habla de temas como el poliamor queer.

Cuerpa, que es el primer sencillo de lo que será su nuevo proyecto llamado Realismo Mágico, fue producido por La Maldad, firma creativa que supone un espacio seguro para artistas LGBTTQI+. El pasado 23 de julio fue publicado el vídeo del sencillo, producido por Josh Anton.

El 2021 no solo vio nacer Cuerpa, sino también el tema Muñeca, una colaboración entre Ana Macho y Villano Antillano, artista que también ha roto esquemas y abierto puertas para la comunidad LGBTTQI+.

“Ella empezó a hacer música un poco antes. Me acerqué y ella en múltiples ocasiones me ayudó a hacer cancioncitas, ella ha sido como un musical mentor para mí [...] me dijo: ‘el próximo sencillo va a ser entre tú y yo’”.

La canción tiene más de 100,000 reproducciones en Spotify. Mientras, el video del sencillo alcanza más de 35,000 visualizaciones. “Muñeca”, explica la descripción del audiovisual en YouTube, “es un término comúnmente utilizado en América Latina y el Caribe para referirse a algunas personas trans”. En ocasiones, “las muñecas” deben dedicarse a la prostitución ante las condiciones de discrimen y desigualdad que enfrentan en medio de una sociedad machista y transfóbica. La idea de las realizadoras es continuar insertando las narrativas queer en la música popular, pero desde la voz de auténticas personas LGBTTQI+.

Ana Macho colaboró con la casa productora La Maldad para su nuevo sencillo Cuerpa.

En estos tiempos, reconoce Ana Macho, las puertas para presentarse en diversas actividades han aumentado. También la presencia de personas heterosexuales y cisgénero en sus shows, así que su propuesta se expande. La responsabilidad que supone este hecho no le es ajena. Por eso, suele utilizar sus presentaciones para hablar sobre la lucha de las personas LGBTTQI+ en la música y sobre el privilegio de ciertos grupos sociales.

“Si no lo digo yo, nadie más lo va a decir”.

Al final de la entrevista, la voz de Ana Macho es un hilo sosegado. Como la calma del artista luego de una presentación. Entonces, habla del futuro: “Para Ana Macho viene mucha ‘jayaera’. Mis próximos releases son música que me siento muy orgullosa. Voy a seguir haciendo mi música, haciendo mis vídeos, viviendo mi mejor vida”.