Hace más de un año, antes que tuviéramos idea de que Anahí volvería a la música con RBD, que la cantante aceptó la invitación de Karol G de cantar juntas “Sálvame” en un concierto de “La Bichota”, un tema que marcó a toda una generación y ahora, es la integrante de la banda mexicana quien tuvo un acto en retribución a la colombiana, pues aprovechó el concierto que el grupo tuvo en Medellín para homenajear la amistad que la une a la cantante de “Tusa”.

RBD ya ha ofrecido 33 de los 54 conciertos que forman parte de su “Soy Rebelde Tour”, mediante el cual visitaron 21 ciudades en Estados Unidos y, desde hace unos días, se encuentran en Colombia.

“La Bichota” se dio a la tarea de compartir los mensajes de los fans colombianos de RBD, que deseaban que el “Soy Rebelde Tour” llegaran a su ciudad; Anahí hizo lo propio y también uso sus redes sociales, etiquetando a las cuentas de Soul Production Inc., Live Nation, y T6H Entertainment, lo que hizo que los ejecutivos involucrados en el show incluyeran a Colombia como uno de los países a los que la banda regresaría, luego de 18 años sin visitarlos.

En este contexto, en la última fecha que la banda ofreció en el Estadio Atanasio Giradot, Anahí tuvo un gesto especial, pues si bien, los fanáticos esperaban que Karol G apareciera en algún momento del show para interpretar una canción junto al grupo, esto no sucedió, pero la cantante mexicana no perdió la oportunidad de demostrarle a la colombiana que la lleva en el corazón, cuando salió al escenario con un vestido con la frase: “Te amo, Bichota”.

Desde hace unas semanas, Anahí agregó a sus diferentes cambios de ropa vestidos con frases que hacen alusión a la importancia de la paz en el mundo, al amor y el respeto, y en esta ocasión quiso exaltar la gratitud que siente por Karol G, pues mientras se despojaba de un chaleco rosa, que la ayudaba a mantener oculta la frase que portaba, dijo a los 45 mil espectadores: “¡Carolina! Amor con amor se paga, mi reina. Te quiero, tú y yo por siempre”.

En cuanto colombiana se enteró de lo que sucedió durante el concierto, compartió una publicación en Instagram, donde evidenciaba lo emocionada que se encontraba por el gesto que tuvo Anahí.

“Anahí, mi reina: Quiero compartirles lo profundamente feliz, sorprendida y conmovida que me siento al ser honrada por ti. Es un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar, es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y valor que tienen otras personas en su vida. Saber que, a pesar de que estás viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me hiciera sentir exactamente como me siento ahora... No encuentro las palabras para describir el sentimiento, la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento. Me hace muy feliz saber que valoras y aprecias todo lo que nos pasó juntas tanto como yo”, escribió.

Y finalizó un mensaje correspondiendo a una de las frases que la cantante dijo en vivo: “Gracias, de todo corazón, por este gesto, y espero que nuestra amistad y conexión sigan así de especiales con el pasar del tiempo. Tú y yo siempre”.

El día en que Anahí y Karol G se conocieron fue el 12 de junio de 2022, cuando la colombiana se presentó en la Arena, Ciudad de México. A partir de ahí, no pierden la oportunidad de apoyarse a través de sus redes y exaltar el cariño y admiración que sienten una por la otra.