Anel Noreña y José José se casaron en mayo de 1976, su unión se realizó en Catemaco, Veracruz, donde la pareja celebró su amor a pesar de que el cantante no la estaba pasando del todo bien, pues le habían quitado las muelas del juicio y se encontraba indispuesto con tratamiento de desinflamación intensivo.

Así lo relata el artículo publicado en una revista de la época, compartido por Noreña en sus redes sociales. La que fuera la segunda esposa de José José posteó en su Instagram una serie de imágenes de aquel día, en el que ella lució un vestido largo y un turbante en la cabeza.

Tras darse a conocer que Noreña es la heredera universal de José Rómulo Sosa, la historia de amor de la pareja ha vuelto a resurgir, ella misma ha compartido en las últimas horas instantáneas en las que aparece con el intérprete de “Buenos días amor”, tema que por cierto, interprentan juntos.

PUBLICIDAD

La exmodelo acompañó una de sus publicaciones con un contundente mensaje ante algunas críticas: “Sí, yo me casé con José Rómulo Sosa. Y sí adoraba a el artista José José, pero mi familia era Pepé Sosa”.

Unos días después de la unión, José José habló con El Universal sobre su sentir en esta nueva etapa junto a Noreña, luego de haber superado cinco años de infierno por las adicciones: “Soy un hombre feliz, realmente feliz. Adoro a mi esposa y mi hijo me tiene loco. Soy un hombre nuevo y me podría definir en una forma muy simple, en dos etapas; antes y después de mi encuentro, feliz encuentro, con Anel Noreña”, confesó entonces.

José José reconoció que Noreña lo había ayudado a superar una etapa oscura en su vida y lo había acompañado por el camino del bien, por lo que la consideraba un verdadero tesoro.

“De la primera etapa no recuerdo mucho, de la segunda, la que estoy viviendo actualmente, puedo hablar mucho, tengo una mujer que es para mi un verdadero tesoro y que ha sabido hacerme feliz y llevarme por el camino del bien”.

“El Príncipe” manifestó que su hijo José Joel lo tenía loco de amor, y con esa buena base familiar, estaba recuperando su carrera artística.

“Me ha dado un hijo que me tiene loco. En pocas palabras, me ha hecho otro hombre. Por lo que respecta a mi carrera, creo que he recuperado el terreno perdido, el público ha sido muy noble conmigo y me ha recibido con cariño”.

PUBLICIDAD

Para Noreña, José José era un hombre que nunca mentía y era romántico, aunque por mucho tiempo jamás le cantó en casa o llevó serenata.

“Es un poco macho, pues cuando ve que sus camisas no tiene botones, grita, patea y hace un fenomenal escándalo, pero nunca me ha pegado, Pepe es incapaz de matar una mosca”, dijo en 1977 a El Universal.

“José José y yo nos hemos querido de muchas formas. En nuestros cuatro años como amantes, nuestro amor fue muy glamoroso; al nacer Pepito nos quisimos como con más respeto, y ahora, de casados, el amor es absoluto”, agregó en esa ocasión.

La relación entre la actriz y el cantante había iniciado siete años atrás, en 1970, cuando ella actuó en la película “Tápame contigo” y él triunfaba en el OTI, el concurso internacional musical más importante de la época. Ambos se enamoraron, pero el intérprete de “El triste” tenía en ese momento pareja con quien se casó y divorció en 1973. Así que fue hasta tres años después de conocerse que formalmente comenzaron a andar.

La relación se acrecentó en 1975 con el nacimiento de José Joel, al que seguiría Marysol en 1982. A mediados de los 80, con José José en problemas de alcoholismo, se decidió hacer la película “Gavilán o paloma”, donde se retrataría la vida del cantante y la relación entre ambos. “El Príncipe de la Canción” se interpretó a si mismo y Christian Bach fue la encargada de ponerse en la piel de Anel, quien había abandonado su carrera para atender a los hijos.

PUBLICIDAD

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email El "príncipe de la canción" participó en varias ocasiones de eventos como Premio Lo Nuestro. Aquí posaba para una foto junto con el actor Fernando Allende.

Fue reconocido por vender más de 250 millones de discos, por los que recibió diversos premios tanto en México como en Estados Unidos.

La Asociación Nacional de Actores galardonó a José José con la medalla "Virginia Fábregas" por 25 años de carrera ininterrumpida.

Desde pequeño mostró el gusto por la música, pero fue a la edad de 15 años que decidió probar suerte como cantante.

Desde pequeño mostró el gusto por la música, pero fue a la edad de 15 años que decidió probar suerte como cantante.

Su fama y sus éxitos fueron reconocidos en Europa y Asia. (GFR Media)

Presentación del cantante de la última edición de Objetivo Fama Iván López en el programa Anda Pal' Cará. El cantante recibió como sorpresa la presencia de su colega José José. (GFR Media)

Su tercer y último matrimonio fue con la cubana Sarita Salazar, con quien procreó a su hija Sarita Sosa. (GFR Media)

El cantante visitó en varias ocasiones a Puerto Rico. En esta foto, ofrecía una conferencia de prensa junto a su familia de izquierda a derecha su hija Monique, su esposa Sarita, José José y sus otras dos hijas Sarita y Celine. (GFR Media)

Alcanzó los primeros lugares de popularidad con "Gavilán o Paloma", "Buenos días amor", "Amar y querer", "Lo pasado pasado", entre otros. (GFR Media)

Esta foto histórica recoge a los cuatro artistas más influyentes de la música romántica desde la década de los 80. De izquierda a derecha Juan Gabriel, José José, Camilo Sesto y Rocío Durcal. (Archivo) Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

En ese momento José José tenía como mánager a Manuel Noreña, hermano de Anel. El matrimonio acabó meses después. Y entonces fue que el rostro de ambos de fue develando. En diversas ocasiones, José José no se expresó bien de quien fue su pareja.

En 2006 recordó que tras la separación le dejó una mansión, autos y mensualmente le daba 10 mil dólares para su manutención. Y abundó al decir que Noreña era una mujer dominante y controladora. Anel, en una entrevista para Univisión, dijo en alguna ocasión que la única razón por la que no se arrepentía de haberse casado con el cantante, eran los hijos que habían procreado.

“Si no hubiera sido con él no nacen mis hijos que son verdaderamente sensacionales”, apuntó. En 2007 Noreña presentó el libro “Volcán apagado”, en donde contaba aspectos de su vida como la prostitución, su acercamiento a las drogas y lo vivido con el cantante de “Si me dejas ahora”. José José entonces, reveló que nunca perdonó a la actriz por su pasado, en el que, según el intérprete, se había vendido por joyas y pieles.