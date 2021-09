El director musical Ángel “Cucco” Peña recurrió durante la tarde de ayer a las redes sociales para exteriorizar su apoyo, cariño y admiración al cantante Glenn Monroig, luego del aluvión de críticas que recibió por su interpretación de “Preciosa” en el concierto “Voces para San Juan” que se realizó como parte de las celebraciones del quinto centenario de San Juan en el patio del Cuartel de Ballajá.

“Bien sabemos que no se puede complacer a todo el mundo todo el tiempo, es un reto al que nos arriesgamos y el cual asumimos con valentía cada vez que nos subimos a un escenario, y todo… por amor al arte. Lo que no saben muchos es que en ese escenario donde el artista se para a regalarle su propuesta creativa al público, hay una familia compuesta de músicos, artistas y técnicos, con un compromiso absoluto de admiración mutua, apoyo y sobre todo respeto. En ese espacio el respeto no es negociable y es para todos por igual”, comenzó Peña en el escrito.

Asimismo, en su mensaje, el compositor y productor discográfico, que estuvo a cargo de la orquesta que acompañó al intérprete de “Una vez más” el domingo pasado, descartó que haya hecho algún gesto con su cara en señal de desaprobación a la pieza musical.

“El pasado domingo en el escenario del Ballajá donde interpretaste tu versión en ‘rap’ del soneo que va luego de ‘Preciosa’, no fue distinto, todos ensayamos, apoyamos y respetamos tu participación y nadie falló a nuestro compromiso de familia, incluyéndome a mí. Esto lo sabes, sin duda, aunque algunos saquen de contexto un gesto o expresión que yo haya podido hacer”, continuó.

El maestro aprovechó la oportunidad para resaltar la calidad artística de Monroig, con quien ha compartido tarima en un sinnúmero de ocasiones.

“Te admiro, te respeto y te quiero y eso no lo cambia nada ni nadie. Hacia adelante hermano, que estás hecho de roble fuerte. Tienes un público que te admira y vive cada una de tus creaciones, y valora tu valentía de continuar explorando y creando como únicamente tú sabes hacerlo”, añadió.

Otras figuras de la industria del entretenimiento también han utilizado las plataformas sociales para expresarse a favor de Monroig, quien irrumpió en el mercado discográfico en 1980, según una biografía publicada por la Fundación Nacional para la Cultura Popular.

Uno de ellos fue el dramaturgo y director de escena, Roberto Ramos Perea, quien abundó que se iba a separar de las “opiniones tan espurias, tan ignorantes y en el fondo tan pendejas que te han disparado en estos días”.

Y en el fondo, no critican tu canción, te quieren joder a ti porque les molesta que existas tal como eres. Te están condenando por existir. Ya conocemos eso. Lo vivimos todos los días en esta sociedad donde todo -hasta lo bien hecho- se condena”, escribió Ramos Perea.

De igual manera, el periodista, columnista y presentador de noticias, Elwood Cruz, salió en defensa de Monroig y trajo a la memoria que desde niño el intérprete ha pasado por una serie de retos. Sin embargo, su amor por la música y por el país han hecho que el cantante los enfrente con valentía para dar lo mejor de sí.

Johanna Rosaly, quien se mantiene muy activa en Twitter, lamentó tanta crítica a su “amigo”. La actriz y cantante fue sincera y reconoció que no a todo el mundo tiene que gustarle su actuación, pero no hay necesidad de tantos malos comentarios.

Me apena leer tanta crueldad contra Glenn Monroig,

A cualquiera puede no gustarle su actuación, pero ¿por qué tanta hostilidad? ¿Quieren crucificarlo?

Discrepo políticamente de Glenn, su música y estilo no son mis favoritos, pero hoy salgo a proteger al SER HUMANO q es mi amigo. — johanna rosaly (@jrosaly0113) September 14, 2021

El locutor y comunicador, Alí Warrington, decidió “educar” a quienes le lanzaron con todo al músico con algunos datos históricos de su carrera.