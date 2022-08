El exponente urbano Arcángel regresa al escenario del recinto más grande que tiene Puerto Rico después de seis años, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, para presentarse en concierto bajo el título “Just in time”. Tras anunciar ayer la fecha y la venta de boletos pautada para hoy, la reacción y apoyo de sus seguidores se ha dejado sentir.

Al momento tiene cuatro fechas para presentar su espectáculo, originalmente pautado para el 2 de febrero de 2023, función que vendió en su totalidad en 20 minutos, según el propio artista. Lo mismo ocurrió con la segunda, tercera, cuarta y quinta función para el 3, 4, 5 y 6 de febrero de 2023, que se fueron abriendo durante el día. La venta de boletos comenzó hoy miércoles, 10 de agosto a las 10:00 a.m. a través de Ticketera, y antes de las 5:00 de la tarde se abrió la sexta y última función, para el 7 de febrero de 2023.

Aún cuando los boletos se pueden comprar en línea, hay personas que han optado por hacer fila en las afueras del llamado “Choliseo” para la comprarlos. El cantante ha publicado algunos videos en sus “historias” en donde lo muestra.

Ante este logro, el intérprete de “Me acostumbré” se expresó en agradecimiento a través de su cuenta Instagram: “Mi SEXTA y última función se la dedico a cada una de las personas que se J*DIERON para que esto fuera posible! A los que hacen el trabajo que NO SE VE! Pero sin ese trabajo esto no sucede,a todo el staff de trabajo de la disquera GRACIAS por confiar! A los que trabajan mano a mano conmigo a diario aguantando mis loqueras y ocurrencias! AUNQUE YA NO SOY TAN LOCO! Pero aveces se me sueltan pal de fusibles y ustedes me ponen en órbita nuevamente! También somos unos cuantos Asi que ustedes saben quienes son! GRACIAS! Esto no es mío, ES NUESTRO! JUSTIN TODO ESTO ES POR Y PARA TI MI ANGELITO LINDO!⚙️JUSTIN SANTOS FOREVER⚙️⚙️JUST-in-TIME⚙️⚙️FLOWFACTORY⚙️⚙️HONOR,LEALTAD,RESPETO⚙️”.

Recientemente, Austin Agustín Santos -nombre verdadero del cantante- en su presentación como uno de los invitados del concierto de Bad Bunny, expresó el anhelo de regresar al recinto de conciertos más grande en Puerto Rico, lo que ya será una realidad para todos los seguidores de su música.

“Han pasado 6 años desde que pisé mi escenario favorito y ya por fin se acabo esta larga espera! En estos últimos 6 años de mi carrera y de mi vida personal la vida me puso a prueba y en muchas de esas pruebas FRACASÉ! Han sido 6 años de ausencia y de aprendizaje donde tuve que perder muchas cosas incluyendo amigos,mi propia vida y lo más desgarrador perdí a mi hermano al cual crié junto a mi madre! He perdido mucho más de lo que he ganado pero siempre agradecido con Dios Por darme tanto sin merecerlo!”, publicó el artista a través de su cuenta de Instagram, quien hace referencia a la partida física de su hermano al fallecer en un accidente de tránsito, Justin Santos Delanda.

“Hoy día doy gracias nuevamente porque perdí para hoy poder GANAR, voy de regreso a mi casa nuevamente, la tierra que me vio crecer y el lugar al cual le debo todo lo que soy! Por el mundo he tenido el privilegio de representar Mi barrio La calle calma SANTURCE y esto es unas de las cosas que más me llena de orgullo”, continuó con su mensaje el reguetonero, quien ha estado inmerso en un proceso de duelo por los pasados meses.

En el 2004, este cantante urbano alcanzó la fama al formar parte del dúo “Arcángel & De La Ghetto”.