El exponente urbano Arcángel anunció hoy que abrió una séptima función para la serie de conciertos que celebrará en febrero del 2023 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La cita para la séptima función se llevará a cabo el miércoles, 8 de febrero de 2023. La venta d boletos inicia hoy, jueves, a las 6:00 pm a través de Ticketera.

El exponente urbano regresa al escenario del recinto más grande que tiene Puerto Rico después de seis años, para presentarse en concierto bajo el título “Just in time”. La venta de boletos fue ayer, miércoles y la reacción y apoyo de sus seguidores se ha dejado sentir.

El reguetonero vendió seis funciones y ante tal acogida abrió una nueva fecha para el espectáculo.

La primera fecha pautada para el 2 de febrero de 2023, la vendió en su totalidad en 20 minutos, según el propio artista. Lo mismo ocurrió con la segunda, tercera, cuarta y quinta función para el 3, 4, 5 y 6 de febrero de 2023, que se fueron abriendo durante el día de ayer. La sexta función la anunció en la tarde de ayer y será el 7 de febrero de 2023.

PUBLICIDAD

Ante este logro, el intérprete de “Me acostumbré” se expresó en agradecimiento a través de su cuenta Instagram: “Mi SEXTA y última función se la dedico a cada una de las personas que se J*DIERON para que esto fuera posible! A los que hacen el trabajo que NO SE VE! Pero sin ese trabajo esto no sucede, a todo el staff de trabajo de la disquera GRACIAS por confiar! A los que trabajan mano a mano conmigo a diario aguantando mis loqueras y ocurrencias! AUNQUE YA NO SOY TAN LOCO! Pero aveces se me sueltan pal de fusibles y ustedes me ponen en órbita nuevamente! También somos unos cuantos Asi que ustedes saben quienes son! GRACIAS! Esto no es mío, ES NUESTRO! JUSTIN TODO ESTO ES POR Y PARA TI MI ANGELITO LINDO!⚙️JUSTIN SANTOS FOREVER⚙️⚙️JUST-in-TIME⚙️⚙️FLOWFACTORY⚙️⚙️HONOR,LEALTAD,RESPETO⚙️”, escribió.

Recientemente, Austin Agustín Santos -nombre verdadero del cantante- en su presentación como uno de los invitados del concierto de Bad Bunny, expresó el anhelo de regresar al recinto de conciertos más grande en Puerto Rico, lo que ya será una realidad para todos los seguidores de su música.

La serie de conciertos se realizará, bajo la producción de Noah Assad Presents y Move Concerts Puerto Rico.