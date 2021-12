El exponente urbano Arcángel dejó a un lado sus diferencias con Rafael “Raphy” Pina Nieves, para enviarle un mensaje en medio del juicio que enfrenta el productor en el tribunal federal en Hato Rey.

Arcángel aclaró esta mañana que optó por pasar página en cuanto a las disputas del pasado con Pina Nieves para desearle que salga “victorioso” y “mantenga la frente en alto” en el tercer día de juicio en su contra por posesión de armas.

Pina Nieves enfrenta dos cargos por posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática y por posesión de un arma de fuego por parte de una persona que fue convicta por un delito federal.

El mensaje de Arcángel al productor fue publicado en las historias de su cuenta de Instagram.

“A pesar de nuestras diferencias profesionales siempre he respetado detrás del productor y empresario el excelente padre e hijo ejemplar que has sido y sigues siendo, he visto como te enorgullece honrar la memoria de tu padre y eso es algo Grande y digno de admirar! La partida de mi hermanito me ha hecho ver las cosas desde otro punto de vista mucho más amplio. Con su partida aprendí que es mejor tener Paz que tener La Razón!”, escribió Arcángel en referencia a su vez de la reciente muerte de su hermano Justin Santos en un fatal accidente de autos en el puente Teodoro Moscoso.

Mensaje de Arcángel a Raphy Pina. (Instagram) (Suministrada)

“Quiero que sepas que no te deseo mal en esta situación por la que estás pasando y te deseo la mejor de las vibras para que salgas Victorioso y sigas siendo el magnífico padre que eres para tus hijos! Algún día podré verte de frente y darte un abrazo y aunque te diga dos o tres decírtelas riéndonos y de todo corazón, dándote la mano y dejando atrás cualquier diferencia! Sé que mi hermano lo hubiese visto bien, Por ahora mantenga la frente en alto que usted es fuerte y hay una familia Grande que depende de usted!”, añadió el artista urbano en el mensaje que fue atribuido a toda la familia Santos.

Precisamente, el productor Pina Nieves compartió un mensaje esta mañana, previo al inicio del tercer día de su juicio en sus redes sociales.

“Más fácil fuera si uso lentes y mascarilla? Así pudiera ocultar las expresiones de mi cara, prefiero que me vean, prefiero que lean mis ojos, prefiero que entiendan que no estoy en un concierto, estoy luchando por mi familia hasta el último día que respire en está tierra. No importa con cuanta piedra me puedan tirar, seguiré de Pie por ellos. Esta es una prueba de fuego que no todos soportarían pero, Dios me a dado una fuerza que no se imaginan, bueno, si la saben. Gracias por sus oraciones, Gracias Att El que nunca abandonó su isla”, escribió Pina en Instagram.

Arcángel trabajó por siete años con el productor y se separó de Pina para tomar el control de su carrera como artista independiente. Aunque el artista no ha detallado cuáles fueron esas diferencias en una entrevista a un medio televisivo en el 2020, precisó que la separación fue por mutuo acuerdo.