Regresar a su patria para tocar frente a su gente, a sus amigos, a sus compañeros de estudio y a sus profesores de guitarra será un momento inolvidable y un sueño hecho realidad para el músico Arturo Castro Nogueras.

Nacido en México, pero criado en Barranquitas desde los 4 años, este guitarrista formará parte del concierto “El canto de la naturaleza”, junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico este sábado, 6 de noviembre, a las 7:00 p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals en Santurce. Castro Nogueras estará a cargo del solo de guitarra en el “Concierto de Aranjuez” del compositor español Joaquín Rodrigo.

“El ‘Concierto de Aranjuez’ significa mucho para mí. Aquí en Puerto Rico se lo he escuchado a Iván Rijo y a José Antonio López, quienes fueron maestros míos y a quienes admiro muchísimo, por lo que es algo especial. Además de eso, los músicos de la orquesta, la mayoría fueron o mis maestros o mis compañeros, por lo que nos conocemos y es hacer música con gente querida y eso no tiene precio”, indicó el guitarrista, quien casualmente también usó esa pieza como proyecto final hace varios años para graduarse del Conservatorio de Música Robert Schumann, en Düsseldorf, Alemania. “Encima, en el público estará mi familia, mis amigos y gente que me conoce, por lo que crearemos un espacio que será bien lindo”.

Además de la participación del guitarrista, la Orquesta Sinfónica, que estará dirigida por el maestro Maximiano Valdés, interpretará la “Suite de Pelléas et Mélisande, op. 80″, del compositor francés Gabriel Fauré, y “Sinfonía núm. 6 en Fa mayor, op. 68 (Pastoral)”, del compositor alemán Ludwig van Beethoven.

Instrumento sin prejuicios

Para Castro Nogueras la guitarra es un instrumento sumamente noble que no tiene juicio y que lo mismo se puede encontrar en un barrio de la isla, como en una sala sinfónica, como ocurrirá el próximo sábado. Esto es algo que siempre le llamó la atención. “La guitarra tiene esa capacidad de estar en todos lados. Todo el mundo tiene un tío, un vecino, un amigo, un hermano, que tiene una guitarra en su casa. Igual se usa para llevar parrandas, pero también es un instrumento que tiene una tradición muy larga”, explicó el músico cuyos padres son ambos pianistas. “Yo creo que esta riqueza y el hecho de que está tan cerca de nosotros, también es una manera maravillosa de poder acercar esta música, tal vez de concierto, que es un poco más más trabajada y un considerara un poco elitista, sin que lo sea. Y creo que la guitarra es un instrumento maravilloso para traer esta música a un público un poco más amplio, porque todo el mundo la conoce y tiene acceso a éste, a diferencia de otros instrumentos como el violín”.

De hecho, gracias a la guitarra, Castro Nogueras ha logrado visitar el mundo y asentarse en la ciudad de Düsseldorf donde tiene un sinnúmero de proyectos, que incluye el trabajar con niños de familias con problemas, incluyendo refugiados de Siria y de Afganistán, así como de la comunidad internacional. Además de eso, da clases de guitarra a jóvenes y adultos, da conferencias de motivación, así como conciertos. De la misma forma, durante parte del año el guitarrista también vive en Puerto Rico. “Eso me permite estar más cerca de mi familia, de mi país y poder hacer cosas como esta del sábado, que es un sueño hecho realidad”, explicó el artista, quien estudió en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Conciertos de una persona

Como al resto del planeta, la pandemia provocada por el COVID-19 afectó directamente al músico, quien se encontraba en Alemania cuando comenzó todo. Esos meses en los que el mundo lidió con este evento, fueron momentos en los que Castro Nogueras puso su creatividad a trabajar. “Soy fiel creyente de que a veces la adversidad la tenemos que usar a nuestro favor. Yo estaba saludable, no tenía mi familia, estaba bien económicamente, pues tenía algunos ahorros y recibí algunas ayudas del gobierno. Por lo que podía bregar, no estaba en una situación de precaria”, mencionó Castro Nogueras, cuya madre es mexicana de padre puertorriqueño y cuyo padre es cubano. “Sin embargo, yo vivo para poder tener ese contacto y poderles dar esta belleza que es el arte. Hice varias presentaciones online, pero para mí no era suficiente, ya que necesitaba el contacto directo con el público”.

Luego de hacer varias averiguaciones y gestiones en Alemania para ver si podía hacer alguna presentación en directo, el guitarrista se dio cuenta que de la única manera que podría hacerlo sería dando conciertos a una persona a la vez. Fue así que comenzó a tocar unos pequeños conciertos de unos 10 minutos sentado, frente a frente, a un espectador. “Eso abrió un espacio maravilloso, que se volvió como un experimento, porque la gente está acostumbrada a pertenecer al anonimato del público y estar en una masa. Entonces, el hecho de darle un concierto a una sola persona, lo hace parte 100 por ciento del evento; se pone nervioso, igual que el músico”, detalló el guitarrista, quien hizo sus conciertos de una persona en Alemania, México, Estados Unidos y Puerto Rico. “Era bien interesante verlo, porque la gente se ponía incomoda, pero era un espacio en donde podíamos entendernos a un nivel que era hermoso. Yo recibía de ellos una reacción inmediata y teníamos un intercambio bien lindo”.

Embajador de la cultura puertorriqueña

Uno de los elementos que más disfruta el músico es enseñarles a otras personas su conocimiento por la música, sobre todo si fue creada en Puerto Rico. Por tal razón, cuando este verano se le presentó la oportunidad de participar de un festival de música en Alemania, no dudó en sugerir que se tocara música de compositores puertorriqueños. La propuesta fue aceptada y fue así que participó del Niederrhein Musikfestival brindado dos conciertos en los que se hizo un recorrido de la música de Puerto Rico a través de piezas de Rafael Hernández, Pedro Flores, Ernesto Cordero, Roberto Sierra, Manuel Gregorio Tavares, Ángel Millán y Juan Morel Campos, entre otros. Durante los eventos estuvo acompañado por la bailarina puertorriqueña Claudia Araiza, que forma parte de la Compañía de Baile Pina Bausch, una de las más importantes del mundo, así como varios músicos de Cuba y de otros países.

De la misma forma, el mismo grupo de artistas llevó un concepto similar a varias escuelas en el área de Düsseldorf, y ciudades colindantes, en donde se les hacía una presentación a los niños sobre la música, la historia y la geografía puertorriqueña. “Era bien chistoso, porque muchos de los niños alemanes de 6 y 7 años que veían las fotos de Puerto Rico que les mostrábamos, quedaban sorprendidos porque veían todo tan diferente. Pero a la vez encantados de ver un lugar en donde todo el año es verano, porque para un niño que vive en Alemania, es algo inconcebible, porque las estaciones allá son muy claras”, explicó entre risas el guitarrista de 33 años.

El amor que siente por Puerto Rico, por la zona de la montaña y por Barranquitas, también llevó al músico a hacer una propuesta a otra entidad alemana para grabar sonidos específicos en Puerto Rico, que incluyen a los coquís, los pájaros, el sonido del agua o el movimiento de las ramas de los árboles y crear una instalación de arte para museos. De esta forma juntará los sonidos de la naturaleza puertorriqueña, con la música para darle vida a esa dualidad sonora. Actualmente, el músico se encuentra en el proceso de hacer las grabaciones. “Como he tratado de hacer en otros momentos, quisiera recrear todos los sonidos que me rodearon en mi niñez y en mi proceso de desarrollo y que me recuerdan tanto a mi tierra y me transportan al momento en que yo conocí y aprendí de la música clásica, que fue junto a los sonidos que hacían los coquís o los grillos en el campo”, detalló este joven guitarrista.