“La misma”, la comedia musical de Telemundo liderada por Alexandra Fuentes, se encuentra promocionando su nuevo sencillo “Los hombres no encuentran na’”.

Anoche les tocó el turno de presentarse en la tarima musical del programa de comedia “Raymond y sus amigos”. Además de los atuendos coordinados de sus componentes y la integración de otros personajes -como cabezudos- el número se caracterizó por el debut de la actriz y comediante Carmen Nydia García.

Al ritmo de “No encuentran na’, no encuentran na’, los hombres no encuentran na’”, la intérprete de Susa se mostró sonriente y bailando en todo momento, lo que demostró -una vez más- su excelente dominio del escenario sin importar la rama del arte que esté interpretando.

El vídeo, publicado en la cuenta de Instagram del programa que cuenta con la participación de actores y comediantes como Raymond Arrieta, Sara Jarque y René Monclova, cuenta con más de 13 mil reproducciones y decenas de comentarios de seguidores que aprovecharon el momento para enaltecer el desempeño de Velázquez quien hace unas semanas tuvo una caída que le produjo una fractura en uno de sus brazos.

“Muy bien, Alexandra. Nos hace olvidar de los problemas que pasan. Positiva”, dijo una fanática de “La misma”. “Siempre contentos Alexandra, La misma y Carmen Nydia”, escribió por su parte otra seguidora.

Hace unos meses, en entrevista con El Nuevo Día, Fuentes reveló que su esposo, el doctor David Bernier, es quien escribe la letra de la canciones de la agrupación. Además, aseguró que la mayoría de estas son inspiradas en situaciones que han vivido como matrimonio.

“David no solamente me da una ayudita con las letras de las canciones. David es el que compone las canciones de ‘La misma’. Nosotros nos complementamos demasiado bien. Además de las cosas chulísimas que tiene, me ayuda muchísimo a proyectarme porque es gracioso, tiene ideas… En ‘La misma’ yo lo que hago es dar el pie forzado”, dijo en aquel entonces.

En su repertorio “La misma” también cuenta con éxitos como “Huevito sin sal”, “Prende empuja’o” y “Mardita faja”.