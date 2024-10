Avanza en “The Voice” el boricua que cautivó con su talento: “Puedes hacer lo que sea”

Ramírez Santiago busca inspirar a otros

“También quiero crear el espacio seguro que me brindaron artistas como Lady Gaga y Beyoncé cuando yo era un niño. Yo quiero crear ese espacio seguro con mi música para otras personas. Quiero difundir el mensaje de que no tienes que acatar los estereotipos de la sociedad, ya sea en personalidad, en físico o en ropa para tú, literalmente, sentirte feliz, sentirte orgulloso de lo que tú eres”, puntualizó.

“Esto va a sonar bien cliché, pero, literalmente, la clave es no rendirse. Yo vengo trabajando esto hace muchísimos años. Desde que soy niño también tuve esas dudas de que si en algún momento iba a lograr poder exponerme, pero he seguido trabajando y he recibido muchísimos no. Así que yo siento que la clave está en la perseverancia, y aunque pienses que los demás no están creyendo en tu visión, lo importante es que tú no dejes de creer en esa visión”, sostuvo.