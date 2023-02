Con mucho sabor boricua arrancaron los Grammy. La candente presentación musical de parte de Bad Bunny, con la canción “El apagón” dio comienzo a la ceremonia número 65 de los premios Grammy del 2023, que se lleva a cabo desde el Crypto.com Arena.

Con música de bomba y plena y acompañado de bailarines y cabezudos, dio paso al tema “Después de la playa”, donde puso a bailar al público con el ritmo de merengue. “Vamos pal’ mambo”, dijo el puertorriqueño, mientras apareció en tarima junto a una orquesta. Mientras, frente a ellos estaba un grupo de personas bailando. El cantante terminó su actuación con la frase: “Que viva la música latina, puñ...”

La amalgama de ritmos caribeños puso bailar a muchos de los presentes, entre éstos la exitosa cantautora Taylor Swift. Los cabezudos que acompañaron a Bad Bunny durante el número musical fueron del colectivo Agua, Sol y Sereno.

Desde el punto de vista de Puerto Rico, el foco está puesto en el cantante de música urbana, quien participa como nominado en tres categorías, incluyendo la de Álbum del año (”Un verano sin ti”), una de las más importantes que se entregan en la ceremonia.

Benito Antonio Martínez, dos veces ganador del Grammy, también está nominado en las categorías de Mejor interpretación pop como solista (“Moscow Mule”) y Mejor álbum de música urbana (”Un verano sin ti). Se espera que el puertorriqueño cante durante la ceremonia.

La cantante Beyoncé, nominada en nueve categorías en los premios Grammy 2023, por su álbum “Renaissance”, está entre las favoritas a ser la figura de la noche. Esto elevó el total de nominaciones en su carrera a la enorme cifra de 88, convirtiéndola en la artista más nominada en la historia de estos premios, empatada curiosamente con su esposo Jay-Z con el mismo número de nominaciones en la historia de estos importantes galardones.

A lo largo de los años, Beyoncé ha recogido 31 trofeos de los Grammy. En esta ceremonia, ya lleva tres premios Grammy, incluyendo las categorías de Mejor álbum de R&B, Mejor actuación de R&B tradicional, por “Plastic Off the Sofa” y mejor grabación dance, por “Break my Soul”.

Kendrick Lamar le sigue de cerca con ocho nominaciones, seguido por Adele y Brandi Carlile con siete nominaciones cada uno.

El británico Harry Styles ha ganado hasta el momento dos premios Grammy en esta edición, incluyendo la categorías de Mejor álbum vocal pop.

Aunque la transmisión de televisión (en CBS, Paramount+ y Telemundo Puerto Rico) comenzó a las 9:00 p.m. hora de Puerto Rico, desde las 4:30 p.m. comenzó una ceremonia que llamaron Grammy Awards Premiere Ceremony, donde llamaron al escenario los ganadores de casi 80 categorías distintas, las cuales no se vieron en la gala principal.

Entre los premios entregados de más interés para la comunidad latina incluyó Mejor compilación de banda sonora para medios audiovisuales, que fue a parar a manos del dramaturgo de raíces puertorriqueñas, Lin-Manuel Miranda, quien junto a Mike Elizondo y Tom McDougall trabajaron en la música de la película “Encanto” de Disney.

Por su parte, el salsero de raíces puertorriqueñas, Marc Anthony, ganó el premio a Mejor álbum de tropical latino, por su trabajo en “Pa’lla Voy”, donde se enfrentó a La Santa Cecilia, Víctor Manuelle, Tito Nieves, Spanish Harlem Orchestra y Carlos Vives.

Además, el panameño Rubén Blades y el grupo brasileño Boca Livre, quienes ganaron el premio a Mejor álbum latino por su trabajo “Pasieros”. Este es el Grammy número 11 que se gana este popular salsero en su carrera, que incluye mejor álbum tropical y mejor álbum de jazz tropical. Blades compitió en su categoría con Christina Aguilera, Camilo, Fonseca y Sebastián Yatra.

Por otro lado, la española Rosalía ganó el premio a mejor álbum de rock o música alternativa por “Motomami”. Junto a la artista, nacida en Sant Cugat del Vallès, estaban nominados grupos y cantantes como Cimafunk, Jorge Drexler, Mon Laferte, Gaby Moreno y Fito Paez.

De la misma forma el Mejor álbum de música regional mexicana paró en manos de Natalia Lafourcade por su álbum “Un canto por México”.

Durante el evento, se llevó a cabo el segmento “In Memoriam” que rindió homenaje a algunos de los integrantes de la comunidad creativa que murieron durante el pasado año. En este caso, la cantante Kacey Musgraves interpretó “Coal Miner’s Daughter” en homenaje a Loretta Lynn; además Sheryl Crow, Mick Fleetwood y Bonnie Raitt honrando a Christine McVie con “Songbird”; por otro lado, la agrupación Maverick City Music se unió al cantante Quavo para interpretar “Without You”, para recordar la vida y el legado del fenecido rapero Takeoff.

Entre los presentadores que entregaron premios durante la noche estarán la primera dama, Jill Biden; la ganadora del Grammy, Cardi B; el actor, productor, escritor y presentador James Corden; el actual nominado al Grammy, Billy Crystal; la ganadora al Grammy Viola Davis; el actor Dwayne Johnson; tres veces ganador del Grammy Olivia Rodrigo; y la cinco veces ganadora del Grammy, Shania Twain.

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue un homenaje en celebración de la carrera de la leyenda de la música Smokey Robinson, quien estuvo en tarima, y que estuvo a cargo de otra leyenda, Stevie Wonder.

Ganadores parciales

Esta es la lista parcial de ganadores del Grammy del 2023.

Mejor álbum pop vocal tradicional: “Higher”, Michael Bublé.

“Higher”, Michael Bublé. Mejor álbum de rock: “Patient Number 9″, Ozzy Osbourne.

“Patient Number 9″, Ozzy Osbourne. Mejor álbum de música alternativa: “Wet Leg”, Wet Leg.

“Wet Leg”, Wet Leg. Mejor álbum de R&B progresivo: “Gemini Rights”, Steve Lacy.

“Gemini Rights”, Steve Lacy. Mejor álbum de R&&: “Black Radio III”, Robert Glasper.

“Black Radio III”, Robert Glasper. Mejor álbum de jazz vocal: “Linger Awhile”, Samara Joy.

“Linger Awhile”, Samara Joy. Mejor álbum de jazz instrumental: “New Standards Vol. 1″, Terri Lyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh, Nicholas Payton y Matthew Stevens.

“New Standards Vol. 1″, Terri Lyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh, Nicholas Payton y Matthew Stevens. Mejor álbum de latin jazz: “Fandango At The Wall In New York”, Arturo O’Farrill &The Afro Latin Jazz Orchestra con The Congra Patria Son Jarocho Collective.

“Fandango At The Wall In New York”, Arturo O’Farrill &The Afro Latin Jazz Orchestra con The Congra Patria Son Jarocho Collective. Mejor álbum góspel: “Kingdom Book One Deluxe”, Maverick City Music y Kirk Franklin.

“Kingdom Book One Deluxe”, Maverick City Music y Kirk Franklin. Mejor álbum de música cristiana contemporánea: “Breathe”, Maverick City Music.

“Breathe”, Maverick City Music. Mejor álbum pop latino: “Pasieros”, Rubén Blades y Boca Livre.

“Pasieros”, Rubén Blades y Boca Livre. Mejor álbum de rock o música alternativa latina: “Motomami”, Rosalía.

“Motomami”, Rosalía. Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): “Un canto por México - El musical”, Natalia Lafourcade.

“Un canto por México - El musical”, Natalia Lafourcade. Mejor álbum tropical latino: “Pa’lla Voy”, Marc Anthony.

“Pa’lla Voy”, Marc Anthony. Mejor álbum de reggae: “The Kalling”, Kabaka Pyramid.

“The Kalling”, Kabaka Pyramid. Mejor álbum de música global: “Sakura”, Masa Takumi.

“Sakura”, Masa Takumi. Mejor álbum de declamación de poesía: “The Poet Who Sat By the Door”, J. Ivy.

“The Poet Who Sat By the Door”, J. Ivy. Mejor álbum de comedia: “The Closer”, Dave Chappelle.

“The Closer”, Dave Chappelle. Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: “Encanto”.

“Encanto”. Mejor canción compuesta para un medio audiovisual: “We Don’t Talk About Bruno” de “Encanto”, Lin-Manuel Miranda.

“We Don’t Talk About Bruno” de “Encanto”, Lin-Manuel Miranda. Mejor banda sonora para un medio audiovisual: “Encanto”, Germaine Franco.

“Encanto”, Germaine Franco. Productor del año, no clásico: Jack Antonoff.

Jack Antonoff. Mejor video musical: “All Too Well: The Short Film”, Taylor Swift.

“All Too Well: The Short Film”, Taylor Swift. Mejor película musical: “Jazz Fest: A New Orleans Story”.

“Jazz Fest: A New Orleans Story”. Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos: “Assasin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok”, Stephanie Economou.

¿Qué otros puertorriqueños estaban nominados este año?

El músico Miguel Zenón fue nominado en las categorías de Mejor composición instrumental, así como Mejor álbum de jazz latino. De la misma forma, Bad Bunny compartió nominación al Mejor Álbum de Música Urbana con sus compatriotas Rauw Alejandro, Daddy Yankee y Farruko.

Por otro lado, Marc Anthony, Víctor Manuelle y Tito Nieves fueron candidatos a llevarse el premio a “Best Tropical Latin Album”. Además de eso, Miranda también estuvo nominado en las categorías de “Mejor grabación para audio libro, narración o lectura de cuento por su trabajo en “Aristotle and Dante Dive Into The Waters of the World” y “Mejor canción escrita para un medio visual por “We Don’t Talk About Bruno” de la película “Encanto”.

¿Qué otros latinos pudieron ganar un Grammy?

Además de los puertorriqueños, también hay una larga lista de latinos e hispanoparlantes que aspiraron a un Grammy. Entre estos estuvo: la brasileña Anitta (Mejor artista nueva); la cubana Camila Cabello (Mejor canción de dúo por “Bam Bam” junto con Ed Sheeran); la chilena Melissa Aldana (Mejor solo improvisado de jazz); el cubano Arturo Sandoval (Mejor álbum latino de jazz); el mexicano Arturo O’Farrill (Mejor álbum latino de jazz); el panameño Danilo Pérez (Mejor álbum latino de jazz y Mejor composición instrumental); la brasileña Flora Purim (Mejor álbum latino de jazz); el panameño Rubén Blades (Mejor álbum pop latino); el cubano Paquito D’Rivera (Mejor composición instrumental); el colombiano Camilo (Mejor álbum pop latino); el colombiano Fonseca (Mejor álbum pop latino); el colombiano Sebastián Yatra (Mejor álbum pop latino); el colombiano Maluma (Mejor álbum de música urbana); el uruguayo Jorge Drexler (Mejor álbum de rock o alternativo); la chilena Mon Laferte (Mejor álbum de rock o alternativo); la guatemalteca Gaby Moreno (Mejor álbum de rock o alternativo); el cubano Cimafunk (Mejor álbum de rock o alternativo); el argentino Fito Páez (Mejor álbum de rock o alternativo); la española Rosalía (Mejor álbum de rock o alternativo y mejor película musical); y los mexicanos Chiquis, Natalia Lafourcade, Los Tigres Del Norte, Christian Nodal y Marco Antonio Solís (Mejor álbum de música regional mexicana).

¿Quién recibirá el premio Grammy Lifetime Achievement Award 2023?

Nirvana, The Supremes, Bobby McFerrin, Nile Rodgers, Ann Wilson y Nancy Wilson de Heart, Ma Rainey y Slick Rick “The Ruler” ganarán el gramófono dorado por sus contribuciones a la industria de la música.

¿Quién actuará en los Grammy 2023?

Entre los artistas que ya fueron confirmados para presentarse durante la transmisión de los premios Grammy del 2023 incluye a Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras y Sam Smith.

¿Cuál es la diferencia entre los Grammy y los Latin Grammy?

Cabe destacar que los premios Grammy son una distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos para dar reconocimiento a un logro especialmente destacado en la música anglosajona o en el mercado musical estadounidense.

En esa línea, desde el año 2000, debido a la creciente importancia del mercado y de la producción musical en el ámbito de América Latina y entre la población hispana de los Estados Unidos, se celebra la entrega de los premios Latin Grammy.