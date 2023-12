Al igual que en el 2022, la estrella internacional Bad Bunny entregó en la mañana de este sábado decenas de regalos a cientos de niños y familias que llegaron desde la noche del viernes al Centro de Convenciones, en San Juan, para disfrutar del evento “Bonita tradición” de la Fundación Good Bunny.

Uno de los pequeños que cumplió nuevamente el deseo de ver a Bad Bunny fue el niño Nethaniel Cardona Rodríguez, quien por tercer año consecutivo asiste al evento, procedente de Quebradillas. De hecho, este año fue el primero de los niños en recibir un regalo de parte del intérprete urbano. Estuvo en la fila desde las 5:30 a.m. y en el interior fue el primero en la cola destinada para las personas con alguna discapacidad.

Al recibir el regalo de unos guantes por parte del artista el menor exclamó con felicidad, “Bad Bunny, Bad Bunny”.

Antes del encuentro, el niño de siete años se mostró feliz en su silla de ruedas ante el anhelo de volver a ver a su artista favorito y que fuera Bad Bunny quien le entregara el regalo al igual que el año pasado. El artista boricua le regaló artículos de arte en el 2022.

“Este es mi tercer año aquí. Es una tradición. Estoy feliz y ojalá lo pueda volver a ver. Me gusta su música, pero las partes malas las salto”, sostuvo con emoción el menor, acompañado de su madre Kathyria Rodríguez.

Rodríguez está embarazada de cinco meses y dijo a este medio que la niña que espera “también será parte de esta tradición, porque esperamos seguir viniendo”.

Bad Bunny cumplió nuevamente el deseo de Nethaniel, ya que fue el primer niño en recibir un obsequio de la estrella urbana. (Damaris Hernández Mercado)

Bad Bunny al igual que el año pasado se limitó a la entrega de regalos en las filas 1 y 2. Desde allí se fotografió con los asistentes mientras le preguntaba a los menores qué deseaban de regalo. El encuentro con la prensa de su país, en esta ocasión fue más corto, apenas unos diez minutos, ya que el equipo del artista pidió a los medios despejar la zona de las filas. De parte del cantante urbano, -que esta vez fue vestido con un “hoodie” negro-, no hubo declaraciones a los medios de comunicación.

Evento de entrega de regalos de Bad Bunny. (Vanessa Serra Díaz)

Las primeras personas en llegar al Centro de Convenciones fueron los residentes de Aguada, Manuel Vendrel y su sobrina Dilia Chaparro, quienes desde las 11:30 p.m. del viernes se colocaron en la fila que, en horas de la mañana, ocupaba la entrada principal del centro que abrió sus puertas a las 8:05 a.m.

El orgulloso tío de la menor de 12 años explicó que viajó desde anoche pensando que “iba a haber mucha fila, pero al llegar fuimos los primeros”. Para esta familia, es la primera vez en el evento que celebra la época festiva y las tradiciones navideñas con los niños de Puerto Rico.

Decepcionados al no ver al artista

El tío y la sobrina que llegaron con tanta ilusión se llevaron la decepción de no ver a Bad Bunny. La niña al salir llorosa de la entrega de regalos dijo: “fue una mala experiencia, no vuelvo, fue la primera y última vez, no me dejaron verlo”.

Chaparro indicó que al entrar al Centro de Convenciones no la ubicaron en la fila uno que era la de impedidos por lo que no pudo conocer a la estrella internacional. El tío también se mostró indignado. “Desde anoche aquí y ni siquiera ella que fue la primera en la fila lo pudo ver. Esto es una decepción queríamos verlo, pero no se pudo”.

La Fundación Good Bunny ha realizado este evento en cuatro ocasiones y en cada edición se han regalado alrededor de 25,000 obsequios.

En la peculiar entrega de regalos que realiza el intérprete urbano junto a un gran grupo de voluntarios de la fundación, se obsequiaron instrumentos musicales como teclados, guitarras, timbales, equipo deportivo como guantes, pelotas y bates; y material de arte como libretas de dibujo, canvas y pinturas, entre otros.

Regalos en la entrega de “Bonita Tradición”. (Damaris Hernández Mercado)

La otra familia que también madrugó para llegar al evento fue la de Silvia Mestres y sus hijas gemelas Sylmar y Génesis Trinidad Mestres. Para madre e hijas de 14 años es la primera vez en el evento y el propósito de la asistencia es que Sylmar pueda entregarle una carta personal a Bad Bunny.

La joven no reveló el contenido de la misiva, pero explicó que se trata del impacto positivo que ha tenido la voz de “Mónaco” en su vida.

Sylmar y Génesis Trinidad junto a su madre Silvia Mestres fueron las segundas en llegar. Sylmar tenía una carta especial para entregar al cantante. (Vanessa Serra Díaz)

“Lo que uno hace por los hijos, me levanté a las 3:00 a.m. para poder traerlas. Espero que ella pueda darle la carta”, comentó la madre de las gemelas.

La joven de 14 años no pudo entregarle la carta al artista, ya que al igual que los primeros en llegar fueron ubicados en otro fila distante a donde estaba la estrella urbano.

Este año, Bad Bunny no es la única figura pública que participa en el evento, que exhibe una buena organización. Los exponentes urbanos Arcángel y Dei V y los influencers Jorge Pabón “Molusco” y Chente Ydrach participan en la celebración navideña.

La Fundación Good Bunny busca reforzar el talento de los niños y jóvenes a través de la entrega de regalos en las ramas del arte, la música y el deporte.

El encuentro promueve una dinámica familiar con diversas estaciones temáticas. Las atracciones en el interior son estampas interactivas alusivas a la Navidad. Además hay una exhibición del trabajo realizado por los jóvenes que participaron en el campamento de la Fundación Good Bunny en el 2023.

