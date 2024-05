Diseñador Carlos Alberto revela detalles sobre el vestido de Maripily en la final de “La casa de los famosos”: “Va a lucir como una reina”

A pocos días de la gran final de la cuarta edición de “La casa de los famosos″, todo es expectativa y ánimo de victoria para que la modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera obtenga los votos correspondientes para que sea una de las ganadoras del “reality show”, que transmite Telemundo.

A lo largo de más de 17 semanas, María del Pilar Rivera Borrero, nombre de pila de la empresaria, se ha destacado por tener un clóset muy variado y glamouroso, tanto así que no ha repetido piezas y que le ha obsequiado algunas de ellas a otras participantes.

Para los seguidores y fanáticos en las redes sociales, esta personalidad boricua ha sido la mejor vestida de la temporada, al recibir el apoyo de más de una veintena de diseñadores de moda y boutiques locales y extranjeras.

Uno de ellos es el diseñador puertorriqueño Carlos Alberto, quien expresó hoy a El Nuevo Día, que desde noviembre pasado, al Maripily estar confirmada para ser parte del “reality show” más visto de la televisión hispana, lo visitó y hablaron acerca de cómo quería lucir y su intención de que este le hiciera toda la ropa.

PUBLICIDAD

1 / 10 | FOTOS: Maripily muestra su "nueva versión". Maripily Rivera habló con los medios de comunicación en los estudios de Telemundo, en San Juan, sobre su participación en "La casa de los famosos". - Ramón “Tonito” Zayas

“Cuando me lo propone yo estaba con mucho ajoro y le respondí que no iba a poder hacérselo todo, por lo que le presenté algunas opciones. Le dije, vamos a escoger vestidos que ya tú tengas y yo te los voy a entallar, al estar más delgada, incluyendo algunos diseños que le había hecho en años anteriores. Le sugerí que hablara con boutiques y todas las personas que le pudieran vestir, que yo le arreglaba los vestidos, se los entallaba, le bajaba los escotes y hacía aberturas en los que quisiera, y eso fue lo que procedimos a hacer”, explicó.

Entre entalles y modificaciones, Carlos Alberto la llegó a ver con frecuencia antes de esta irse a la casa-estudio ubicada en México, y comentó que estaba bien contenta.

“Se llevó seis maletas en aquella ocasión y en el transcurso, hasta le pedí que me trajera de la ropa de ella de Pompis Store, desde mahones cortos y largos, jumpsuits de mahón y hasta la ropa de ejercicios, para yo ponerle sus brillitos y sus cositas, para darle ese toque único a ella. No sé si han notado, pero varios de los pantalones cortos, tienen una ‘M’ en cristales, eso yo se lo puse”, amplió.

Lo que Maripily se atrevió a hacer al convertirse en finalista de "La casa de los famosos" "El huracán categoría 10, en tu cara, papi”.

Ahora bien, Maripily le hizo prometerle al conocido diseñador de reinas, que el vestido de entrada a “La casa de los famosos” y el de la final, si llegaba esta etapa, se lo confeccionaría. Lo que quiere decir que para la gala de eliminación de este próximo domingo, 19 de mayo, y el lunes, 20 de mayo, cuando se conocerán los nombres de las personas que se llevarán los maletines por $200,000, $100,000 y $50,000, la puertorriqueña que figura entre los finalistas, lucirá como toda una reina en los diseños de Carlos Alberto.

PUBLICIDAD

Aunque el diseñador no pudo dar detalles precisos, adelantó algunas de las características de los vestidos a utilizar la propietaria de Pompis Store.

“Su publicista, Carlitos Bermúdez, me dijo ya ella estaba llegando a la final, por lo que teníamos que hacerle un vestido, que terminaron siendo dos. Comencé a hacerle un vestido de tonos claros bien bonitos, pero cuando lo estaba haciendo, él me dijo, yo creo que ella quiere algo en un color más claro todavía, como tornasol. Y entonces, comencé a trabajarlo. Los dos vestidos están espectaculares, todos en piedra, porque tienen lo que ella me pidió, que tenga un buen escote “V” en frente, y que enseñe sus piernas. Tú sabes cómo es, que le gusta verse sexy. Tiene cristales en dimensión, grandes, pequeños, ovalados, de todas formas. Uno lo va a usar el domingo y el otro lo va a usar el lunes”, afirmó.

14 momentos que humanizaron a Maripily en “La casa de los famosos” En video: el secreto detrás del éxito que tuvo el “Huracán Boricua” en el reality show de Telemundo.

Aunque regularmente para los vestidos de cumpleaños y para algunas conferencias de prensa, Maripily le pedía a Carlos Alberto que la vistiera, por su gusto en el entalle y cómo trabaja con los cristales Swarovski, al igual que los escotes, este diseñador vio esta oportunidad con alegría y agradecimiento.

“Yo me siento supercontento, primero de que ella se acordara de mí, porque hacía tiempito que no hacía cositas con ella. Si se va a poner un vestido de Carlos Alberto, va a lucir como una reina. Ella merece ganar, pues vemos cómo lo ha ido trabajando, además de que tiene el respaldo en votos, más que nadie. Estamos claros de que puede ser la ganadora y me siento súper contento, primero con Dios, por todas las oportunidades que me ha dado y ser parte de cuando el pueblo se reúne así”, señaló.

PUBLICIDAD

“ Estamos claros de que puede ser la ganadora y me siento súper contento. ”

Y es que esta experiencia, según narra, le recuerda al vestido que le confeccionó para la exMiss Universe Zuleyka Rivera y al de la exMiss Mundo Stephanie Del Valle, que fueron momentos donde el pueblo se unió en celebración y ganaron ambas sus títulos en vestidos que les diseñó.

“También me recuerda que vestí en varias ocasiones al exboxeador Tito Trinidad y para ese recibimiento que tuvo, que Dios me ha dado la oportunidad de vivir esos momentos gloriosos, vistiendo a estas personalidades. Primero no sé el diseño que les voy a hacer o que voy a ir desarrollando, pero mientras estoy confeccionándolo, voy orando, pidiéndole paz y tranquilidad y que me dé el diseño adecuado para cada persona, y así lo ha hecho. Cuando ha llegado la oportunidad los vestidos hablan solos”, destacó.