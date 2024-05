José Reyes “La Melaza”: “Maripily me decepcionó”

“ Maripily (Rivera) me decepcionó. Yo creo que pensaba que no era de la forma que es. En realidad, no sé ni por qué todavía está en la competencia con todo lo que ha hecho”, expuso el exdeportista.

Quien jugó para los New York Mets, los Miami Marlins, los Toronto Blue Jays y los Colorado Rockies, agregó que siempre le dijo a Lliteras que cuando tuviera un problema con él o con cualquier habitante, lo hablara. Esto, según el exhabitante, no ocurrió.

Sobre la razón por la que casi no fue nominado, el padre de tres hijas aclaró que no se trató de una estrategia. Para “La Melaza”, este “privilegio” pudo haber sido porque “seguro le caía bien a todos los habitantes”.

“Me llevo que para llegar a este punto, después de cuatro meses, no tuve que pisotear a nadie, no tuve que humillar a nadie, no se me nubló la mente por el dinero. Estoy extremadamente orgulloso conmigo porque tengo mucha fuerza y mucho poder al poder permanecer cuatro meses encerrado, aislado del mundo exterior”, concluyó.