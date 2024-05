José Reyes “La Melaza” justifica el uso del peyorativo “macumba” hacia Maripily en “La casa de los famosos”

“Yo mismo no sé, tengo que aquí recalcarle a la gente. No fui yo quien le puso ese nombre”, respondió La Melaza, a lo que Fuentes le increpó que este se lo decía y se lo repetía. “Pero no solo fui yo, fue mucha gente. No hay persona que ponga más sobrenombres en la casa que Maripily, lo que pasa es que los puertorriqueños apoyan demasiado, y no hay nada malo en eso, pero no pueden apoyar lo malo que ella hace”.