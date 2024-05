“La Jefa” se disfruta “La casa de los famosos 4” como “nunca”

Cuando se trabaja con empeño y pasión, no hay mayor satisfacción que completar un proyecto con éxito. Esta sensación es la que experimenta la actriz de doblaje mexicana, Jessica Ortiz , quien interpreta la voz de “La Jefa” de “La casa de los famosos” de Telemundo .

“Esta semana he recibido las mejores noticias laborales, y apenas es martes. Esta semana termino un proyecto muy largo y muy cansado, pero nunca lo había disfrutado tanto”, sostuvo la actriz de 45 años.

Los seguidores de la competencia, que llegará a su fin el próximo lunes, 20 de mayo, no tardaron en reaccionar con comentarios positivos y de felicitaciones. Ortiz ha caracterizado el papel de la administradora de la “La casa de los famosos” desde su primera temporada que estrenó el 24 de agosto de 2021.

En una entrevista con el podcast ADR Networks en el 2020, Ortiz defendió la importancia de su carrera: “El doblaje no es cualquier cosa. Uno piensa nada más que es la voz y ya. Necesitas tener un ritmo, es como aprender a manejar, necesitas ir practicando”, señaló.

La voz de “La Jefa” también es la locutora de Disney Junior Latinoamérica e interpretó a Maud Pie en “My Little Pony: la magia de la amistad”. Fue la voz de Gal Gadot en “Mujer maravilla” y de Zooey Deschanel en “New Girl”.

Sobre este último personaje, le dijo a ADR Networks: “Ella es muy parecida a mí y el personaje es muy chistoso y además es una chica que habla muy rápido, entonces también me retaba y me gustan mucho como los personajes que me retan”.