Los conciertos del exponente urbano Bad Bunny, pautados para el 30 y 31 de octubre en el estadio Hiram Bithorn quedaron cancelados debido al avance de la propagación del COVID-19 en la isla, anunciaron los productores Noah Assad y Max Pérez.

“Atravesamos momentos difíciles y todos tenemos el deber de poner de nuestra parte para salir de esto. Reconocemos que las prioridades ahora mismo son la salud y que la gente disponga de su dinero para las cosas realmente importantes. Bad Bunny esperaba con ansias compartir con su gente desde el escenario, pero es una situación que va más allá”, expresó Assad a través de comunicación escrita.

Inicialmente, el espectáculo estaba calendarizado para el 15 y 16 de mayo, pero la emergencia sanitaria mundial obligó a los organizadores a cambiar la fecha.

“Queremos que todos estén bien, cuidándose y cuidando de su gente. La seguridad y salud de todos es lo más importante y es lo único que debe tener nuestra atención en este momento. Habrá tiempo para disfrutar de todo lo que trae el concierto más adelante”, informaron en ese momento.

Se esperaba que este concierto de Bad Bunny fuera uno de los más destacados de su carrera, por lo que contaría con un esfuerzo en todo el tema audiovisual, de escenografía y una gran inversión en tecnológica.

Por primera vez se iba a instalar un escenario en formato 360 grados en el escenario deportivo de la isla.

Los promotores insistían en que el público disfrutaría de un concierto único, pues no se iba a repetir en ninguna otra parte del mundo.

Los boletos comprados por los fanáticos para ambas funciones serán reembolsados a partir de hoy viernes, 24 de julio de 2020. Aquellos clientes que pagaron con tarjeta de crédito recibirán el reembolso directo a su tarjeta. Los clientes que pagaron en efectivo o con tarjeta de débito (ATH) recibirán un correo electrónico de parte de Ticketpop con las instrucciones para el reembolso. También pueden enviar un correo electrónico a [email protected].

Esta semana, el intérprete de “Yo perreo sola” estrenó el minidocumental “Spotlight de Bad Bunny” que está disponible en su canal de YouTube.

Producido por YouTube Music y dirigido por Kristian Mercado, el cortometraje ofrece un vistazo general sobre la vida del artista, mientras reflexiona sobre sus orígenes en Puerto Rico, convirtiendo sus sueños en realidad y conectando con fanáticos en todo el mundo.

“A veces me pregunto de dónde sale tanta gente que me escucha. Gente que no saben lo que estoy diciendo, que no hablan mi idioma”, dijo el cantante durante la grabación.

El documental fue grabado en un centro comercial abandonado en Miami y se le añadiendo algunos clips del artista, visuales de sus conciertos y animaciones a la par con su particular estética.

El trapero boricua, por otro lado, fue operado de apendicitis el pasado 9 de julio. La intervención de emergencia se realizó en Doctor’s Center en Santurce.

Bad Bunny se recuperó satisfactoriamente de la condición que afecta o inflama una porción del intestino llamada apéndice.

Según la página de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la apendicitis puede ser causada por un bloqueo en el apéndice ocasionado por heces, un tumor o hasta un parásito.

“El apéndice usualmente se encuentra en el tercio inferior del abdomen, aunque es bien variable porque puede estar en el área anterior, media o posterior. Lo que sí es que, cuando se inflama, va a producir un dolor en el bajo vientre, usualmente en el lado derecho o, dependiendo dónde esté ubicada, puede ser en el lado izquierdo o en el área retro-cecal. Según va produciéndose más inflamación, va creciendo el dolor”, explicó el doctor Charlie Gómez, director de sala de emergencias del Centro Médico, en Río Piedras en entrevista publicada en El Nuevo Día.