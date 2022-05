Aunque muchos pueden pensar que Bad Bunny, por ser el artista internacional que es, delega todo en su equipo de trabajo, lo cierto es que a la hora de irse de compras el exponente urbano prefiere hacerlo por su cuenta.

El “conejo malo” asistió recientemente al centro comercial de su pueblo natal, Vega Alta, para adquirir uno de los tenis que usaba cuando trabajaba como “bagger” de un supermercado. El cuento lo hizo el artista a través de la red social TikTok como parte de una serie de videos cortos etiquetados bajo #storytime.

“Fui al ‘mall’ de Vega Alta a comprarme unos tenis para trabajar. Yo usaba unas tenis específicas que tenían una suela especial para que no me dolieran mucho los zapatos (los pies) para cuando yo estuviera en el ‘parking’ recorriendo carritos hasta las tantas de la noche. Fui al ‘mall’, entré a la tienda para comprar las tenis, me las medí, ellos sabían mi ‘size’. Fui al ‘counter’ y pagué”, narró el intérprete que obtuvo el domingo pasado dos premios Billboard en las categorías de Mejor artista latino y Mejor artista latino masculino.

PUBLICIDAD

Desde hace unos años Bad Bunny tiene una alianza con la marca Adidas y cuenta con su propia colección de calzado.

La cotidianidad del suceso en su pueblo natal se suma a otros que el exponente urbano suele realizar sin previo aviso. El pasado fin de semana estuvo janguendo en el establecimiento El Nie Bar, en Trastalleres en Santurce. Bad Bunny estuvo acompañado del artista urbano Mora, con quien ha hecho colaboraciones.

Ambos puertorriqueños, que trabajaron en la producción del tema “Un verano sin ti” y que aparece en el álbum del mismo nombre, fueron vistos interactuando con el público en varios vídeos publicados en las redes sociales. En otros, se ve a Bad Bunny, junto a su pareja sentimental Gabriela Berlingeri.

El intérprete urbano reconoce que la fama ha modificado su estilo de vida, pero aun así procura realizar cosas que hacía antes de ser una estrella internacional. En una entrevista que le concedió al influencer Chente Ydrach, la voz de “Después de la playa” aclaró que asistió solo a ese encuentro con el comediante. Según dijo, llegó guiando solo y sin guardaespaldas o su equipo de trabajo. En esa conversación reveló además que uno de los precios de la fama es que limita muchas libertades cotidianas que suele extrañar.