Bad Bunny hará una residencia artística en el Coliseo de Puerto Rico

“Por ahora estoy en Puerto Rico, estoy en casa y la estoy pasando bien y si les soy honesto, no me quiero ir de aquí”, adelantó el intérprete en un video publicado al mediodía de este lunes. Al mismo tiempo, invitó a sus fanáticos a registrarse en nomequieroirdeaqui.com.

Promete gira mundial

“Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo, y es algo que aprecio, y me gusta mucho. Hay lugares que me llevo en el corazón, que quisiera volver”, dijo sobre países como México, Argentina, Chile, Costa Rica y Colombia.