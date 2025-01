Bad Bunny sobre el éxito de su nuevo disco: “Es el mejor proyecto de mi carrera. Estoy agradecido con Dios”

View this post on Instagram

“ No importa cuántas veces uno saque música o un álbum, por lo menos, yo siempre me pongo nervioso el día antes. Uno siempre por más que lo niegue... uno siempre hace las canciones esperando una buena reacción y esperando que a la gente le guste. La noche anterior me preguntaba, ¿diantre a la gente le gustara esto?”, reveló el artista internacional.

“Sin duda alguna este es el mejor proyecto de mi carrera, el más especial, el más bonito y con el sentimiento más puro. SE LO DEDICO A PUERTO RICO!!! SE LO DEDICO A MI FAMILIA Y A MIS AMIGOS!!! SE LO DEDICO A ÁMERICA LATINA!!! GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE FORMARON PARTE DE ESTE PROYECTO, SIN USTEDES NADA HUBIERA SIDO POSIBLE. LOS AMO!!!! Cuando piensan que lo he logrado y todo y ya nada me puede sorprender, llega la mejor experiencia de mi carrera, este momento! Esta semana han sido de muchas lágrimas de felicidad y agradecimiento. MI CORAZÓN ESTÁ CON USTEDES! GRACIAS. Ya, porque si no sigo to el día. Gracias. Ya. Me fui”, comentó la estrella internacional que tendrá una participación especial en el programa de entrevistas “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” en la madrugada del martes, 14 de enero en el canal NBC de Estados Unidos.