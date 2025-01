Bad Bunny aparece como hombre ancla de “Noticentro al amanecer”

Read this article in English.

Al hablar del álbum “DeBÍ TiRAR Más FOToS”, Bad Bunny resaltó que tuvo leer y estudiar bastante sobre la historia de Puerto Rico para crear varios de los temas que compuso. “Tuve que educarme (sobre Puerto Rico), porque a veces me hacían preguntas que ni yo mismo sabía contestar. Me sorprendía lo poco que quizás yo mismo podía desconocer de la historia de mi país. Y ahí es donde entra esa hambre de querer aprender y educarme, porque yo no soy distinto a otro puertorriqueño. Yo vengo de escuela pública”, explicó Martínez Ocasio. “Lo que quería (con este álbum) era sembrarle una semillita pequeñita en todas las generaciones y los chamaquitos, los más jóvenes, los más viejos, a aprender un poco de lo que yo también estaba aprendiendo en los últimos tiempos”.