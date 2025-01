Bad Bunny se viste de Rey Mago y adelanta el lanzamiento de su disco

View this post on Instagram

“Llevo años soñando con este álbum, soñando con varias canciones que verlas hechas realidad me llena de mucha alegría. Siempre he sido honesto con las personas que me siguen, cada vez les muestro más de mí porque y a su vez yo también me voy conociendo más. Este álbum es el resultado de experiencias vividas que me han llevado a conocerme mejor, incluso a conocer cuáles son los ritmos en los que más disfruto cantar y crear. Soy puertorriqueño, soy caribeño y por mi sangre corre mi música, mi cultura, mi historia y la de mi tierra, desde la plena hasta el reguetón. En el momento más alto de mi carrera y mayor popularidad quiero mostrarle al mundo quién soy yo, quién es Benito Antonio, quién es Puerto Rico. Lo mejor está por venir”, informó Bad Bunny en declaraciones escritas, acerca de su sexto álbum discográfico.