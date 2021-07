El exponente urbano puertorriqueño, Bad Bunny, sorprendió ayer a sus fanáticos de todo el mundo con el lanzamiento sorpresa de su nuevo tema musical “De museo”, que forma parte de la banda sonora de la película “Fast & Furious 9″.

La canción, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, ha sido todo un éxito en YouTube donde -en 9 horas- cuenta con más de 1.4 millones de reproducciones, a pesar de no estar acompañado de un vídeo musical. Además, “De museo” se encuentra en la lista de tendencias de la plataforma de origen estadounidense.

A modo de portada, el sencillo incluye una fotografía del galardonado trapero que aparece sentado sobre un Bugatti blanco de noche.

Las reacciones de parte de su público y seguidores no se hicieron esperar e inmediatamente abarrotaron la publicación con cientos de comentarios como: “No, no voy a decir nada. Simplemente Bad Bunny. Nunca falla”, “Lo lograste Bad Bunny. Tu música va a sonar hasta el 2090″, “Un minuto de silencio para los que no vieron este tema junto a la escena de Toretto”.

El “conejo malo”, quien también se ha destacado como actor y productor, se unió a la lista de exponentes que han participado en la saga “Fast & Furious” como Don Omar, Tego Calderón y Ozuna. “De museo” llega después del estreno de “Yonagui” y el remix de “AM”, en el cual también también participan J Balvin y Nio García.

Hasta el momento, Benito Martínez -nombre real del intérprete- no ha hecho expresiones sobre el nuevo lanzamiento musical.

En su semana de estreno “F9” recaudó $ 70 millone, el mejor estreno para una película desde que comenzó la pandemia, según cálculos del estudio difundidos el domingo.

La novena entrega de la franquicia “Fast & Furious”, protagonizada por Vin Diesel y Michelle Rodríguez, se estrenó únicamente en cines y tuvo la mayor difusión para una cinta desde que inició la crisis del coronavirus.

El ingreso local del filme de Universal Pictures rebasó la marca de la pandemia de $48.4 millones que impuso “A Quiet Place Part II” hace cuatro semanas. Fue el mejor estreno para cualquier película desde “Star Wars: The Rise of Skywalker” en diciembre de 2019.