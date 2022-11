Durante la ceremonia de esta noche de los American Music Awards (AMA), todos los focos estarán puestos en el cantante Bad Bunny, quien está nominado en ocho categorías. Estos premios, que tienen su enfoque en el mercado anglosajón, se transmitirán esta noche en vivo, desde el Microsoft Theater de Los Ángeles, a partir de las 9:00 p.m. por ABC.

De ganar todos los premios en los que está nominado, el puertorriqueño podría empatar a Michael Jackson y Whitney Houston con la mayor cantidad de premios en un solo año. Bad Bunny está nominado en las categorías “Artista del año”, “Artista de gira favorito”, “Video musical favorito”, “Artista pop masculino favorito”, “Álbum pop favorito”, “Artista latino masculino favorito”, “Álbum latino favorito” y “Canción latina favorita”.

Por otro lado, Beyoncé y Taylor Swift son las artistas femeninas más nominadas con seis cada una y se enfrentarán en tres categorías: “Artista del año”, “Artista pop femenina favorita” y “Álbum pop favorito”. Drake también obtuvo seis nominaciones y está nominado para el máximo honor de la noche, “Artista del año”.

Detrás de ellos, con cinco nominaciones cada uno, están Adele, Harry Styles y The Weeknd, quienes también aparecen en la categoría de “Artista del año”. Si Adele o The Weeknd se llevaran a casa este premio, sería su primera victoria en esa categoría, mientras que, en el caso de Styles, sería su primero como solista y tercero en general, habiendo ganado dos veces mientras formaba parte del grupo One Direction.

De ganar, esta sería la segunda victoria de “Álbum pop favorito” para Adele, la primera para The Weeknd y la segunda para Harry Styles como solista y cuarta en general, habiendo ganado en 2013 y 2014 con One Direction. Esta sería la primera victoria de Adele (“Easy On Me”) y Harry Styles (“As It Was”) en la categoría de Canción Pop Favorita.

Este año, sobresale de la lista de nominados hasta 40 artistas que recibieron su primera nominación en la historia de los AMA, incluidos Jack Harlow, Tems, Latto, BLACKPINK, Anitta y Swedish House Mafia. De hecho, con dos nominaciones a “Colaboración del año” y “Artista de gira favorito”, la leyenda británica Elton John hace historia como el artista más reconocido en la historia de AMA hasta la fecha.

Los ganadores de los American Music Awards son votados en su totalidad por los fans. Las nominaciones se basan en las interacciones clave de los fanáticos, como se refleja en las listas de Billboard, que incluyen transmisión, ventas de álbumes y canciones, transmisión de radio y ganancias brutas de las giras.

Música latina

Los AMA también tienen varias categorías dedicadas a la música latina, donde aparecen nominados varios puertorriqueños. Por ejemplo, la categoría de “Artista masculino latino favorito” aparecen nominados Bad Bunny, Farruko, J Balvin, Jhay Cortés y Rauw Alejandro. En la misma categoría, pero en la rama femenina la lista incluye a las artistas Anitta, Becky G, Kali Uchis, Karol G y Rosalía.

Además, están las categorías de “Álbum latino favorito”, donde aparecen “Un verano sin ti”, de Bad Bunny; “La 167″, de Farruko; “JOSE”, de J Balvin; “Vice versa”, de Rauw Alejandro; y “Motomami”, de Rosalía. De la misma forma está la importante categoría de “Canción latina del año”, encabezados por “Me porto bonito”, de Bad Bunny junto con Chencho Corleone; “Mamiii”, de Becky G y Karol G; “Provenza” de Karol G; “Todo de ti”, Rauw Alejandro; y “Dos oruguitas”, de Sebastián Yatra.

En otra de las categorías dedicadas a la música latina es “Grupo o dúo latino favorito” aparecen Banda MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, Eslabón Armado, Grupo Firme y Yahritza y su esencia.

Latin Grammy

El pasado jueves, 17 de noviembre, se llevó a cabo la entrega de los premios Latin Grammy, celebrada en el Mandalay Bay Resort and Casino, en Las Vegas donde el uruguayo Jorge Drexler ganó las categorías más importantes de la noche, incluyendo “Grabación del año” y “Canción del año”, por su trabajo “Tocarte” junto al español C. Tangana, además de ganar cuatro gramófonos adicionales.

Igualmente, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, quedó como la segunda estrella latina más premiada, al alzarse con cinco galardones. El puertorriqueño estuvo nominado en diez categorías.

La estrella boricua de la música urbana arrasó en las categorías de música urbana con el premio a “Mejor canción urbana” y el de “Mejor fusión/interpretación urbana” por “Tití me preguntó”. Igualmente conquistó el gramófono a “Mejor canción de rap/hip hop” por “De museo”.

Martínez Ocasio se llevó finalmente el premio a “Interpretación de reggaetón” por su éxito con Julieta Venegas “Lo siento BB:/”, producido por Tainy.