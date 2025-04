El exponente puertorriqueño de fama internacional Bad Bunny se conectó en directo unos 20 minutos después de su cita a las 3 de la tarde, según lo había anunciado el pasado viernes a través de su cuenta de Instagram.

A son de bachata y mientras jugaba dominó, se fueron conectando unos 100 mil fanáticos en los primeros minutos de transmisión, quienes no dejaron de enviarle mensajes llenos de afecto y admiración, mientras se podía apreciar el día soleado, que agradeció “al Creador”.

“Hoy es domingo gente, ¿hoy es qué? Feliz Domingo de Pascua, domingo de resurrección... En este live estoy pasándola bien, un dominguito de Pascua, de Conejo o como le quieran llamar”, fueron las primeras expresiones que emitió a los seguidores del intérprete de innumerbles éxitos musicales.

Cual regalo del Día de Pascua, el llamado “Conejo Malo” sacó de su tiempo para compartirlo con sus fanáticos y, aunque inicialmente la convocatoria tenía como propósito escuchar su más reciente álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS“, no fue hasta pasada media hora, que comenzó a sonar sus canciones.

PUBLICIDAD

Previo a eso, continuaba jugando dominó y le hizo una petición a sus seguidores. “Hablen claro, necesito saber de qué país nos están viendo, para saber si saben lo que está pasando“, meniconó en referencia al juego de dominó, mientras mencionaba las banderas que iba viendo, tales como: México, Colombia, Venezuela, Ecuador, España, Panamá, Francia, República Dominicana, Brasil, Perú, Canadá y Argentina.

“Estoy pensando si poner el disco completo o el top 10 del Domingo de Pascua porque a mí no me queda mucha batería. El iphone mío es viejo, la batería se me está agotando bien rápido y no me quiero compar el nuevo”, chistó mientras luego aclaró que era la “batería mental, es la que me queda poca”, manifestó a la vez que dijo que este domingo era ideal para “comer churrasco, un chapuzón y cerveza fría”.

Seguido, con camisa y bandana blanca, exhortó a que aprovecharan a hacerle preguntas y que iba a escoger para contestar.

“¿A qué hueles?“, fue la primera pregunta que escogió y respondió. “Huelo rico, especialemnte hoy, porque me puse un perfume que me gusta. No sé cuál es”, respondió.

“¿Cómo has estado?, una pregunta que me gustó mucho. Gracias por preocuparte. He estado ocupado, pensando mucho, por el medio, voy por ahí. Otra pregunta es que si traigo boxers puestos. Ando en boxers por ahí, eso es lo que llevo puesto en Domingo de Pascua, ando en boxers“, contestó.

En la transmisión, la estrella internacional aclaró que aunque escogió 10 de las 17 canciones que componen su sexto álbum de estudio lanzado el pasado 5 de enero de 2025, las ama a todas.

PUBLICIDAD

“Todas son mis favoritas, todas las escucho, que por cierto que siento que ustedes también. Gracias por tanto tiempo seguir apoyando lo que hago. Como ya he dicho en entrevistas, este disco es uno de lo más que me ha sorprendido porque lo hice -siendo honestos con ustedes-, pensando en Puerto Rico , en nosotros los puertorriqueños que están alrededor del mundo y en Estados Unidos. Nunca me imaginé que iba a conectar tanto con gente de todo el mundo. Lo que siento es agradecimiento y satisfacción al ver que lo bailan y lo disfrutan. Es para eso, para lo sientan y lo disfruten”, expresó el cantante.

Bad Bunny no pudo contener las lágrimas y se echó a llorar La estrella puertorriqueña expresó su emoción ante el apoyo que ha recibido su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Por error puso a sonar el tema, “KETU TeCRÉ“, que no había sido seleccionado para el Top 10 del disco, que logró posicionarse como una de las producciones más escuchadas y descargadas en las diferentes plataformas digitales, como YouTube, Spotify y Apple Music, entre otros.

Con un suspiro, a mitad de su selección, puso de bono “Otro atardecer” de su álbum “Un Verano sin Ti” al igual que “120″ del álbum “El Último Tour del Mundo“, antes de decir la número uno, dentro de la transmisión en directo que tuvo una duración de casi dos horas, en el que se conectaron en total unos 119 mil de seguidores.

A continuación lo que fue el “Top 10 del Domingo de Pascua” de Bad Bunny:

10- “BOKeTE”

9- “CAFé CON RON”

8- “PERFuMITO NUEVO”

7- “DtMF”

6- “WELTiTA”

5- “LA MuDANZA”

4- “BAILE INoLVIDABLE”

PUBLICIDAD

3- “TURiSTA”

2- “EoO”

1- “PIToRRO DE COCO”

Entre canción y canción, con voz de locutor Bad Bunny decía varias frases, entre ellas repitió que en este Domingo de Resurrección, “todo lo que está pasando hoy es porque el Señor lo quiso”.

Finalizó agradeciendo a sus fans y aclarando: “No estoy tratando de ganarle a nadie, soy yo y ya. Los quiero, gente”.