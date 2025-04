A la una de la tarde del miércoles, la fila de fanáticos de Bad Bunny serpenteaba desde la boletería del Coliseo de Puerto Rico por toda la acera hasta la esquina opuesta de la cuadra bajo un sol infernal que no parecía disuadir a nadie.

La música de Bad Bunny ha logrado atravesar a varias generaciones, especialmente tras el lanzamiento de su último álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, por lo que no fue sorpresa encontrar entre los jóvenes a doña Carmen Cintrón, de 67 años, también esperando por comprar su entrada. “Mi sobrina me convenció para venir. La verdad que ese nuevo disco que sacó es algo muy diferente y me encantó”, comentó.