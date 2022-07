Una determinación justa. Así podría considerarse la acción que tuvo el artista Bad Bunny al regalar en la madrugada de hoy boletos a las personas que hicieron fila desde ayer, miércoles, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, a tres días de que inicie la venta oficial de su concierto.

Decenas de personas ocuparon ayer el exterior del Coliseo de Puerto Rico desde horas de la mañana y en la noche surgió una molestia y confusión de los presentes cuando un supuesto personal del recinto indicó que no podrían hacer relevos de turnos en la fila ni tener neveritas.

Asimismo se informó que la fila oficial para la venta de boletos para las tres funciones del 28 al 30 de julio no había sido valida por la producción, según reportaron varios jóvenes en publicaciones en las redes sociales. La comunicación de parte del equipo del exponente urbano de que la fila oficial para la compra de boletos comienza mañana, viernes, a las 10:00 a.m. fue difundida luego de las 2:00 a.m. a los medios de comunicación.

Ante esta situación y en medio de la confusión y la molestia de los fanáticos presentes en la fila, que muchos de ellos publicaron en su redes sociales su disgusto, la producción del exponente urbano les obsequió los codiciados boletos a las personas que estaban en la fila. Varios fanáticos de la voz de “Después de la playa” evidenciaron el momento en el que le comunicaron el regalo del artista en agradecimiento a su apoyo.

Una de las jóvenes que se salió de la fila y que fue entrevistada ayer por este medio, fue Neyshmarie López Cisneros, una estudiante universitaria de 21 años de Carolina, que hizo el tercer turno en el Coliseo de Puerto Rico. La joven se mostró indignada por la situación y luego afectada por salirse de la fila y no obtener los boletos.

La venta de boletos para las tres funciones del concierto arranca el sábado, 9 de julio a las 8:00 a.m. informó la producción del evento.

Los precios de las entradas comienzan en $15 hasta $150. La venta de boletos es solamente en la boletería del coliseo.