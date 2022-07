La producción del concierto “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny aclaró este jueves que la fila oficial para comprar boletos para el evento que se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot comenzará mañana, viernes, a las 10:00 a.m.

Por tanto, las personas que ya se encuentren en los predios del Choliseo no serán consideradas para la venta que se dará, formalmente, el próximo sábado, 9 de julio, a partir de las 8:00 a.m. en las instalaciones.

“La fila oficial empieza el viernes, 8 de julio a las 10:00 a.m. Las personas que lleguen antes de esta fecha no contarán como parte de la fila oficial y no podrán comprar boletos. Se puede traer una lonchera con comida y agua a la fila, pero está prohibido traer neveritas”, estipuló la producción mediante declaraciones escritas.

En el comunicado, la producción indicó que la compra de boletos se hará dentro de las instalaciones del recinto y la entrada será por el área de Arena Oeste. El máximo número de boletos que podrán adquirir por persona es cuatro. Además, tampoco permitirán los relevos de turnos.

Aceptarán tarjeta de crédito y/o débito, y ATH Móvil como métodos de pago. No se aceptarán transacciones en efectivo, informó la producción.

Decenas de seguidores del artista llegaron desde ayer hasta el área de la boletería del Choliseo, a unas 72 horas del inicio de la venta de boletos, para ser de los primeros en hacer turno y conseguir entradas al concierto, constató El Nuevo Día.

Todos los que se encontraban haciendo la fila tenían un plan de acción con respecto a cómo manejarían el tiempo que pasarían en la fila con planes de relevo para cumplir con sus compromisos personales y profesionales, contaron a este medio.

Fue el propio exponente urbano el que anunció el pasado sábado que la venta de boletos se daría de forma presencial. Las funciones se llevarán a cabo los días 28, 29 y 30 de julio.

/ Decenas de personas llegaron desde esta mañana hasta el Coliseo de Puerto Rico para comenzar a hacer fila para la venta de boletos del concierto del exponente urbano Bad Bunny. (Fotos: Stephanie Rojas) (Stephanie Rojas)

La fila se debe a que la venta de boletos, que comenzará este sábado 9 de julio, solo se hará de manera presencial, no a modo digital como suele hacerse. (Fotos: Stephanie Rojas) (Stephanie Rojas)

Aquellos que están ubicados en las afueras del Coliseo de Puerto Rico, permanecerán en la fila por 72 horas consecutivas hasta que comience la venta de boletos. (Fotos: Stephanie Rojas) (Stephanie Rojas)

El exponente urbano, que promociona su álbum más reciente “Un verano sin ti”, anunció el pasado sábado que se presentará en su patria antes de arrancar su gira internacional. (Stephanie Rojas)

Los fanáticos de Bad Bunny se prepararon para la larga espera y llevaron artículos como sillas de playa, sombrillas, "sleeping bags", casetas de acampar y baterías portátiles. (Fotos: Stephanie Rojas) (Stephanie Rojas)

Una fanática que tiene tatuado el corazón emblemático del álbum "Un Verano Sin Ti" de Bad Bunny, es una de las que llegó hasta el Coliseo de Puerto Rico para hacer fila y asegurarse de verlo en concierto. (Fotos: Stephanie Rojas) (Stephanie Rojas)

La producción recordó, por otro lado, que para ingresar al Coliseo, las personas deberán presentar evidencia de la vacunación contra el COVID-19 o evidencia de una prueba negativa PCR o de antígeno, de 72 horas o menos. No se aceptarán pruebas caseras y el uso de mascarilla es compulsorio.