La fuerza de convocatoria que tiene Bad Bunny entre su fanaticada se dejó ver esta mañana en los predios del Coliseo de Puerto Rico. Desde las 9:30 a.m. la cagüeña Marietta Bonaparte Florido se acercó al recinto de Hato Rey, junto con su sillita de playa y un bulto, para comenzar lo que serán tres largos días de espera en lo que comienza oficialmente la venta de taquillas el sábado, 9 de julio, de los conciertos que dará el puertorriqueño los días 28, 29 y 30 de julio.

“Estoy aquí garantizando comprar taquillas en la fecha que quiero. A mí me encanta Bad Bunny porque es bien humilde y es excelente”, explicó Bonaparte Florido, de 34 años. “Ayer yo pasé y no me dejaron quedarme, porque todavía no habían montado unas vallas. Así que vine hoy por la mañana y me quedé aquí”.

Una vez se hizo pública la presencia de Bonaparte a través de las redes sociales comenzaron a llegar más fanáticos, poco a poco, al Coliseo de Puerto Rico, cargando con sillas, mesas, bocinas, bultos, neveritas, bolsas con comida, y hasta dominós, entre muchos objetos más.

El ambiente se convirtió en uno ameno. Los hasta ese momento desconocidos se juntaron para hablar, compartir y jugar varias partidas de dominó, mientras atendían a varios medios de comunicación que llegaron al Coliseo. Las primeras en la fila ya hasta crearon un grupo de Whatsapp para seguir en comunicación.

Con un “bienvenido a mi familia extendida” nos atendió Enlyz López Colón, de Caguas, quien fue la segunda persona en llegar a la fila y quien también llevaba varios días rondando por los predios del Coliseo de Puerto Rico para comenzar a hacer la fila. De hecho, anoche no la dejaron pernoctar en el lugar, pero hoy, al ver la noticia de que ya había alguien, agarró sus pertenencias y se dijo “nos tocó irnos para el Choli”. Para López Colón, de 26 años, Bad Bunny es una figura que representa a los puertorriqueños y es un ejemplo de superación. “Pese a todo lo que puedan decir de su lírica, él es una persona que se ha dado a conocer por todas partes del mundo, a dado a conocer a Puerto Rico y viene de abajo, como todos nosotros. Así que es un ejemplo de superación”, expresó.

Para la mayoría de los que estaba allí, la espera, más que un sacrificio, era casi un deber, debido a la oportunidad de poder ver en directo a su artista favorito. “He ido a todos los conciertos de él. Desde el Centro de Convenciones y la primera vez que estuvo en el Choli con ‘Por siempre’, yo también dormí aquí. Así que ya tengo el entrenamiento de cómo es esto”, mencionó por su parte Neyshmarie López Cisneros, una estudiante universitaria de 21 años de Carolina, que hizo el tercer turno en el Coliseo. “Es mi artista favorito. ¿qué puedo decir? Es Bad Bunny. Todo el mundo quiere ir al concierto. Quería asegurarme de que voy a estar allí viéndolo”.

Sistema de relevo

Todos los que se encontraban haciendo la fila desde temprano ya tenían un plan de acción con respecto a cómo manejarían el tiempo que pasarían en la fila, a la vez que cumplían con sus compromisos personales y profesionales. “Conmigo estará un grupo como de cinco o seis personas, que vamos a estar alternándonos en la fila. Viene una persona ya mismo de camino, otro viene a las 9:00 p.m., yo regreso a las 12:30 de la madrugada y así nos vamos a seguir relevando hasta llegar el viernes, que ya yo me quedo hasta el sábado con las otras personas”, mencionó Bonaparte Florido, quien tiene un turno de trabajo de tarde y noche. “Yo trabajo, tengo mis estudios y soy una profesional. No es que yo no tenga una vida, esto no me lo paga nadie. Yo no soy cuponera, yo trabajo y pago mis cosas”.

De igual manera le ocurre a López Colón, quien también tiene que trabajar, por lo que alternará el tiempo de espera en la fila con otras personas durante los próximos tres días. “Yo trabajo, soy una profesional, pero eso no es excusa para no estar aquí haciendo la fila por Bad Bunny”, explicó la joven quien confesó que le gusta más hacer la fila presencial que por la web. “Mañana voy a trabajar, por lo que tengo varias personas que van a venir a relevarme. Cuando salga del trabajo, vuelvo a la fila. El viernes voy a trabajar nuevamente y por la noche regreso nuevamente”.

En el caso de López Cisneros, se voluntarizó para comenzar a hacer la fila debido a que es la única de su grupo de amistades que no trabaja. “Cuando nos enteramos de la venta de las taquillas pensé en venir desde que llegara la primera persona aquí al ‘Choliseo’. Literalmente. Les dije a mis amigos ‘en serio, yo soy la única que no trabajo, yo me arriesgo y yo voy’ Así que, cuando pasé y ví que ya había gente, me quedé”, expresó la estudiante de Mercadeo en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. “Me desesperaba más pensar en llegar el sábado y que haya un montón de gente y el estar esperando aquí. Yo quiero que abran, compro las taquillas rápido y me voy. Eso es lo que yo quiero, rapidito”.

Uno de los elementos claves para que el público ya esté haciendo fila desde hoy es el gran cariño que se ha ganado con su forma de ser y sus actos. “Bad Bunny se ha ganado el cariño de la gente, porque él deja que todo el mundo sea como es. Él ha transmitido eso, de que las personas no tengan miedo a nada”, añadió López Cisneros. “Ella (refiriéndose a Bonaparte Florido) quiso ser la primera, ella se sentó ahí sin miedo alguno. Además, si alguien se quiere poner una gorra virá, se la pone. Haces lo que te da la gana. Literal. Eso es Bad Bunny y los puertorriqueños somos así”.

A medida que bajaba el sol en Hato Rey, la cantidad de personas, de sillitas de playa y de casetas de campaña comenzaban a multiplicarse, a la vez que de fondo se escuchaba el sonido de las canciones del nuevo álbum del artista, “Un verano sin ti”, junto con las voces de un grupo de personas que, por diferentes circunstancias, iniciaron una cordial relación.

Cómo comenzó todo

Fue el sábado pasado que Bad Bunny, a través de una transmisión en vivo por sus redes sociales, anunció que realizaría estas tres presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico. De esta manera, el exponente urbano, que promociona su álbum más reciente “Un verano sin ti” se presentará en su patria antes de arrancar su gira internacional denominada “World’s Hottest Tour”, que comienza el 5 de agosto en Orlando, Florida y termina el 10 de diciembre en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

A diferencia de lo que se estila actualmente para la mayoría de los eventos masivos, el artista dio a conocer que los boletos se podrían adquirir solo de modo presencial en la boletería del Coliseo de Puerto Rico, y no a través de venta por internet.