Hasta ahora, las fanáticos de Bad Bunny estaban completamente convencidas de que el cantante mantenía una relación sentimental con Gabriela Berlingeri. La primera aparición que hicieron juntos fue durante la entrega de los Billboard Latin Music Awards, en el 2021; y desde entonces no se han separado.

Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, vivieron juntos y Benito reveló que en ese tiempo se dio cuenta de que la chica era una persona muy especial en su vida. Tanto así que Berlingeri se ha convertido en la musa del exponente, apareciendo en sus videos y en las fotografías que comparte en sus redes sociales.

Sin embargo, según El Universal, todo parece indicar que la situación sentimental del “conejo malo” es más complicada de lo que parece, ya que en una reciente plática que tuvo con sus fanáticos habló sobre los rumores sobre su vida privada y aclaró que Berlingeri solo es “su bestie”.

“Ustedes no saben nada en verdad. Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos ‘best friends’. La gente dice, Gabriela es tu novia, es tu esposa; nadie sabe qué es Gabriela; ahora mismo ella y yo somos mejores amigos”, dijo. Incluso, aseguró que en el momento en que así lo deseen, cualquiera de los dos podría comenzar a salir con otras personas, pues no tienen un compromiso como tal.

“Si ella mañana tiene un novio, lo puede tener, porque somos mejores amigos; igual yo si quiero tener una novia, la puedo tener”, agregó. Asimismo, el intérprete aseguró que su vida privada no es un tema que le gustaría hacer público y pidió a sus seguidores no hacer mucho caso de lo que se dice de él. “Mi vida privada es tan privada que no saben nada”, finalizó.