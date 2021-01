El exponente urbano, Bad Bunny, causó revuelo en las redes sociales con una publicación en la que se muestra sin camisa, presumiendo su buen estado físico.

“Estoy en mi peak”, lee el mensaje que acompaña la fotografía que ya cuenta con más dos millones de “me gusta” y un aluvión de comentarios de motivación y elogios.

“Rompiendo el internet en 3, 2, 1”, dijo el cantante Johann Vera. “Mírenlo en lo que se convirtió”, escribió por su parte el colombiano Sebastián Villalobos.

Recientemente se dio a conocer que “El Último Tour del Mundo” -el disco más reciente del boricua- se encuentra en el cuarto puesto en el listado de discos más vendidos de Apple Music, la plataforma de música por suscripción en “streaming” (reproducciones) de Apple.

Igualmente, el tema “Dákiti”, incluido en el disco “El Último Tour del Mundo” y en el que colabora el también artista urbano puertorriqueño Jhay Cortez, se encuentra en el segundo puesto del listado de Billboard Global 200.

Dicho sencillo estuvo en el primer puesto por al menos cinco semanas.

El tema trata de conquistar nuevamente la primera posición del listado, que actualmente es ocupado por la cantante estadounidense Mariah Carey y su sencillo, “All I Want for Christmas Is You”.

Mientras, el vídeo musical “Booker T”, también incluido en “El Último Tour del Mundo” y que lleva el nombre del luchador estadounidense, es tendencia mundial número uno en YouTube.

En el vídeo, dirigido por Stillz, aparece Booker T danzando al estilo del “perreo”, baile conocido en el género urbano.

Booker T se suma a otros luchadores profesionales que han aparecido en vídeos musicales de Bad Bunny.