EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bad Bunny va por todo en los Grammy 2026

El boricua ya ganó su primer premio de esta edición en la categoría “Mejor interpretación de música global”

2 de febrero de 2026 - 8:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny (John Parra)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Bad Bunny llega a la 68.ª edición de los premios Grammy con seis nominaciones, reafirmando su ya comprobada relevancia en la industria musical y el alcance global de la música en español. La ceremonia se celebra en el Crypto.com Arena y se transmite por CBS y Paramount+ en Estados Unidos, con Trevor Noah como anfitrión por última vez.

El artista puertorriqueño figura entre los artistas más esperados de la noche con un total de seis nominaciones, tres de estas categorías son las más importantes de la velada.

Y es que la voz de “BAILE INoLVIDABLE” está nominado en Álbum del Año por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, Grabación del Año por el tema “DtMF”, Canción del Año por “DtMF”, Mejor Álbum de Música Urbana por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, Mejor Interpretación de Música Global por la canción “EoO” y Mejor Diseño de Empaque como director de arte de su propio álbum.

Recordemos que “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” marca la segunda vez en la historia que un álbum completamente en español es nominado a Álbum del Año, logro que el propio Benito Antonio Martinez Ocasio alcanzó previamente con “Un verano sin ti”.

Sin embargo, esta edición es una muy ren̈ida. El rapero Kendrick Lamar lidera la lista de favoritos con nueve nominaciones, dominando varias de las categorías principales.

Categorías en las que Bad Bunny está nominado

- Mejor Interpretación de Música Global

Ganador: Bad Bunny “EoO”

Antes de comenzar la velada varias categorías han sido anunciadas durante la pregala. Benito se alzó con este galardón imponiéndose a “Cantando en el Camino”, de Ciro Hurtado, y a “JERUSALEMA”, de Angélique Kidjo, entre otros.

Este es el primer Grammy que gana el puertorriqueño en la 68 edición de estos premios, cuya gala oficial comenzará más tarde, aunque varias categorías ya fueron anunciadas durante la pregala.

La gala contará con presentaciones musicales de artistas como Justin Bieber, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Bruno Mars y Pharrell Williams.

Tags
Bad BunnyGrammyReguetón
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón.
