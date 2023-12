Por el pasado año 2023, todos los lunes a partir de las 8:00 p.m., el productor musical y bajista puertorriqueño, Ricky Encarnación se presenta en el Chico Cabarat del Fairmont El San Juan Hotel, en Isla Verde. Sin embargo, el próximo lunes, 18 de diciembre, será uno muy especial y diferente para este experimentado músico.

La razón para eso es sencilla: tocará en vivo todos los temas que están incluidos en su más reciente producción discográfica que lleva de nombre “Freedom Jazz Dance” y en el cual contó con la participación de una larga lista de reconocidos músicos, muchos de ellos que han tenido un impacto en una carrera profesional que se extiende por las pasadas cuatro décadas.

Este álbum sirve para honrar las raíces del jazz y todos los efectos que tienen en aquellos que tocan sus compases. “El jazz es una expresión del corazón, es transparente y tiene un gémir. El jazz entró a Estados Unidos, por la esclavitud, por el tambor y es una expresión libre. Tú puedes estar hoy enfermo, puedes ser ateo, pero si tú eres un pro del jazz, cuando tú tocas, tu corazón tocó 100 por ciento transparente. El jazz es intimidad”, expresó el músico nacido por casualidad en Loíza Aldea, pero que fue criado en Carolina.

El bajista y músico de jazz, Ricky Encarnación, tuvo un grave accidente hace varios años que requirió de varias cirugías y muchos meses de rehabilitación. (Ramon "Tonito" Zayas)

En el caso del tema “Freedom Jazz Dance”, que también lleva el nombre del álbum, es una de las canciones más populares del libro “Real Book” de los estándares del jazz estadounidense, según explicó Encarnación. “Esta es una composición del fallecido Eddie Harris. Recibí el permiso y procedí a hacer un arreglo musical en el cual le añadí la bomba de Puerto Rico y que conté con la colaboración del maestro Jerry Medina”, explicó Encarnación, quien explicó que el álbum que está disponible en estos momentos en CD, también se podrá escuchar a partir de enero a través de las plataformas electrónicas. Además de eso, quisiera tener disponible el álbum en formato de LP en pasta.

Otros temas que están incluidos en este álbum son “New Morning Dance”, “Mulara rumbera”, “Jíbaro jazziao”, “AfroChina” y “Timba y timabao”, entre otros. Entre los músicos que tocan junto a Encarnación en “Freedom Jazz Dance” se encuentran Sheila E., Choco Orta, Giovanni Hidalgo, Elías López, Waldredo de los Reyes, Richie Flores y e Isaac Lausell, entre muchos otros.

Nuevo comienzo luego de un grave accidente

Además de ser su tercera producción discográfica, “Freedom Jazz Dance” también representa un nuevo comienzo para Encarnación, ya que hace aproximadamente más de dos años tuvo una aparatosa caída en el hogar de su madre, que le provocó múltiples fracturas en su cuerpo, incluyendo la pelvis y varios huesos más, llegando al punto de que recibió hasta tres diagnósticos de especialistas de la salud que indicaban que era poco probable que pudiera caminar nuevamente con normalidad y que tendría dificultades para tocar el bajo.

Sin embargo, mientras estaba en la cama, el deseo de tocar y grabar este álbum le dio el aliciente necesario para mejorar y curarse. “El álbum se comenzó a grabar mientras estaba encamado. Empecé a llamar a gente de la industria como ingenieros de sonido, incluyendo a la gente de Playback, que han ganado 22 Grammy y han producido muchos artistas urbanos y mucho jazz”, destacó Encarnación, quien fue nominado al Grammy en 1991 por su álbum “One People, One Country, One Music”.

“Yo salí de la muleta hace un año. Empecé a trabajar en Fairmont El San Juan Hotel y a meterle dinero al disco. El producto final es uno de alta calidad y del cual estoy muy orgulloso. La verdad es que me siento libre, porque es una expresión que salió de mi corazón, y es un disco que me restauró y me dio libertad de salud”, añadió el músico quien ha trabajado en su carrera con artistas como Tito Puente, Sheila E., Ima Sumac, Jorge Santana, Emmanuel, José Luis Rodríguez “El Puma”y Marcos Witt, entre muchos otros. Además de eso, fue el productor musical del disco y la gira de Menudo “El Reencuentro - 15 años después”, que vendió sobre un millón de copias a nivel mundial.

El lunes, 18 de diciembre, se llevará a cabo la presentación del álbum, con varios invitados especiales, como William Cepeda, comenzando a las 7:00 p.m. con un coctel para varios invitados, y luego a las 8:00 p.m. comenzará el espectáculo que contará con una banda de 14 músicos. La entrada al Chico Cabaret es libre de costo y es abierta al público. De igual manera, Encarnación también se presentará el lunes, 25 de diciembre de 2023 con su banda de jazz en el mismo lugar.