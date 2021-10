Spanish Broadcasting System Inc., estrenó la tarde de hoy el nuevo espacio radial “El playlist del maestro Barón López” presentado por el DJ internacional Barón López.

López, quien actualmente reside entre Puerto Rico y los Estados Unidos por su ascendente trayectoria profesional como DJ, iniciará un “preshow” de lunes a viernes de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. con Joel Santiago “El Intruder” quien es el presentador y productor de “El jukeo de Play 96 FM”. Luego, a partir de las 7:00 p.m. comenzará el “party” en “El playlist del maestro Barón López hasta las 10:00 p.m.

El artista se expresó a través de un comunicado. “Estoy muy feliz y encantado con esta nueva oportunidad que se me ha presentado mi nueva casa SBS Puerto Rico en la cual podré llevar un mensaje positivo y me permitirá acercarme más con todos mis seguidores a través de la buena música que es el lenguaje universal para gozar y bailar. De lunes a viernes el ‘party’ es conmigo aquí en Play 96 FM donde estaré mezclando todos los éxitos musicales en los géneros de disco, dance, new wave, freestyle, latin house, salsa y merengue, entre otras sorpresas más. Estoy seguro de que nos va a ir muy bien y la audiencia va a pasar muy buenos momentos”.

“El playlist del maestro Barón López” invitará a su programa a DJ’ s reconocidos en el campo del entretenimiento, quienes presentarán la mejor música de los 80 y 90.

Por otro lado, López destacó que todos los viernes su espacio radial se transformará en el “Friday playlist 2.0″ , el cual se emitirá en directo desde el estudio de Play 96 FM y también desde diferentes localidades como centros comerciales, discotecas, dealers de auto, empresas, eventos y hasta en cumpleaños o bodas.

“Barón López es una carta ganadora para Play 96 FM. Estamos seguros de que los radioyentes lo van a respaldar y vamos a obtener buenos resultados. La trayectoria de López habla por sí sola y Play 96 FM necesitaba incluir en su programación un espacio durante las noches que incluyera las mezclas de los mejores éxitos para el bailador”, comentó, Sixto Pabón, vicepresidente de operaciones de SBS Puerto Rico.

“Nuestros seguidores y clientes demandan de una variedad de programación robusta que les divierta y que los haga acercarse a sus audiencias objetos. La trayectoria de Barón Lopez es indiscutible. Apostamos a este nuevo espacio y estamos listos para incluir dentro de esta nueva propuesta otras alternativas como promociones, actividades e integraciones”, sostuvo por su parte, Víctor Roque, vicepresidente de ventas y gerente general de SBS Puerto Rico y Mega TV.