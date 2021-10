Una conversación entre buenos amigos en la sobremesa de un almuerzo es lo que la cantante y actriz, Denise Quiñones, la periodista Layza Torres y el actor Xavier Torres harán a partir de este lunes, 11 de octubre a través de las ondas radiales de La Mega 106.9 FM.

La Miss Universe 2001 se une a los hermanos Torres en el proyecto radial “Lunch Break” que se emitirá de lunes a viernes en horario de la 1:00 a 2:00 p.m. a través de la emisora La Mega 106.9 FM y por Mega TV simultáneamente.

Para los tres talentos será la primera vez en una cabina radial FM y aseguran estar entusiasmados con poder mostrarse tal cual son, sin las etiquetas profesionales que los distinguen por sus respectivas trayectorias en el campo de las comunicaciones.

“Lo vemos bien interesante porque todos tenemos trasfondos distintos y nos hemos compenetrado bastante. Es una conversación amena cuando te vas de ‘lunch’ con tus amigos y hablas del tema de día y lo que está pasando. Esto lo vamos a complementar con diferentes temas mayormente dirigidos a la mujer, porque aunque tenemos la presencia masculina con Xavier venimos también a darle una mayor presencia a la mujer en La Mega, esto lo sabe el público en general La Mega la dominan los varones. Así que Denise y yo y las colaboradoras venimos a posicionar a la mujer en La Mega y vamos a hablar de temas que nos interesan y preocupan a todas”, reveló Layza, expresentadora de noticias de Informe 79 de Mega TV.

Para la cantante, actriz y exreina de belleza la oportunidad es única ya que es una faceta que le faltaba por explorar y a pesar de que habían llegado otras invitaciones no lo había considerado hasta el acercamiento de Xavier, quien funge como coproductor del programa radial.

“Soy yo la que me uno a la familia de ellos. Xavier me explicó el formato y al principio estaba con un déjame pensarlo porque tengo otros proyectos en la música al escribir mis propias canciones. Pero soy una persona de retos y la radio siempre me decían: ‘por qué no haces radio, te va a encantar’. Es un formato liviano, chévere y súper chulo con gente que me siento súper contenta y feliz”, mencionó la Miss Universe 2001, que recién participó en la extraordinaria puesta en escena de la producción “In the Heights” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

En el caso de los hermanos Torres, a pesar de crecer prácticamente en los medios de comunicación desde temprana edad, ya que su padre es el veterano periodista Ramón Enrique Torres, no habían tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto juntos frente a las cámaras o en la radio. De hecho, bromearon que en su infancia jugaban a que Layza era la entrevistadora y él era el entrevistado.Para ambos el proyecto es sentarse en la mesa o sala de su casa a conversar con honestidad y sosiego.

El actor resaltó que el espacio vespertino es una gran oportunidad para que la audiencia conozca en esencia las personalidades de Denise fuera del contexto de reina de belleza y de Layza fuera del entorno de la faceta de periodista y presentadora. De igual forma los oyentes sabrán quién es él.

“Quiero que la conozcan como Denise y como es ella en persona. No la Miss Universe y la reina de belleza, sino como ella es de buena persona y creo que el boricua no conoce esa faceta íntima de Denise. Igual no conocen esa faceta de Layza sin el sombrero de periodista y tampoco me conocen a mí. Así que venimos con un junte interesante y confiados en que sea del agrado del público”, explicó el actor.

El espacio radial contará con un grupo de colaboradores en las que figuran Maritere Esteve del proyecto “Madres en Cuarentena”, Laura Cruz, Alejandro Magno, Paula Madera y Bárbara Serrano, entre otros.

Víctor Roque, por su parte, vicepresidente de ventas y gerente general de SBS Puerto Rico, manifestó que, “Denise, Xavier y Layza son tres personalidades que han demostrado su talento y la magnitud que gozan con sus audiencias, apostamos a ellos y nosotros en SBS vamos a brindarles todo el apoyo y las herramientas necesarias como promociones 360, streaming y actividades puntuales para que este proyecto arranque con el pie derecho”.